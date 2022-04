Oktober 2023 ist das neue Ziel

Die Entwurfsplanung, die Kostenberechnung, die Baugenehmigung: Hinter die ersten Meilensteine beim Bau des neuen Bürgerzentrums hat die Gemeinde bereits Haken setzen können. Der nächste Meilenstein steht am 30. Mai an: Dann soll der erste Spatenstich erfolgen. Der Zeitpunkt für den letzten Meilenstein hat sich ein paar Monate nach hinten verschoben: Der 25. Oktober 2023 ist der neue Termin für die Fertigstellung des Bürgerzentrums. Neben dem weiteren Zeitplan stellte Architekt Torsten Uding in der Sondersitzung des Rates am Dienstagabend die jüngsten Änderungen bei den Plänen vor.

