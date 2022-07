Papierpaletten-Brand im Scheddebrock

Um 11.30 Uhr ging am Mittwoch der Alarm bei der Feuerwehr ein: Brand im Scheddebrock. Als die 22 Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, standen Papierpaletten neben einer Fachwerkgarage in Flammen. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen – dieses endgültig, nachdem die Paletten mit Hilfe eines Radlagers aus der Nachbarschaft auseinandergezogen worden waren. Es waren 15 an der Zahl. Weshalb die Paletten Feuer gefangen hatten, wisse er nicht, sagte am Nachmittag Einsatzleiter und Chef der Feuerwehr Matthias Lenfort. „Die Kriminalpolizei war vor Ort.“

Das Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Fachwerkgarage wurde verhindert. Allerdings war sich Lenfort am Nachmittag nicht sicher, ob sie etwa durch die große Hitze doch in Mitleidenschaft gezogen worden ist. In der Nähe des Brandortes sei auch eine Bäckerei. Dort sei nichts passiert. Die 22 Kräfte waren mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Um 13.14 Uhr war der Einsatz beendet.