Partnerschaft ist Friedensarbeit

Eine Nordwalder Delegation nahm nun am Europafest in Amilly teil. „Europa und der europäische Gedanke sind etwas ganz Besonderes“, sagten Bürgermeister Sonja Schemmann und Sonja Hohlin, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins in einer Rede in Frankreich.

Eine Delegation aus Nordwalde, darunter Bürgermeisterin Sonja Schemmann, ihre Stellvertreterin Mareike Wissing, die Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Sandra Hohlin und der zweite Vorsitzende Dr. Ortwin Lämke übers Wochenende in die französische Partnerstadt Amilly. Dort fand das traditionelle Europafest statt, dass diesmal einen ganz besonderen Programmpunkt enthielt: Die Verleihung des Europapreises am Samstag für herausragende Austauschaktivitäten mit Partnerstädten.

Skulptur

Der Preis in Form einer Miniatur-Skulptur ist mit 20 000 Euro dotiert. Zugesprochen wurde die Ehrung dem Ort in der Nähe von Montargis, rund 100 Kilometer von Paris entfernt, bereits im Jahr 2020. Überreicht werden konnte der Preis den Gemeindevertretern Amillys, allen voran Bürgermeister Gérard Dupaty, aus pandemiegründen erst jetzt. Die spezielle Kommission, die Städtepartnerschaften nach deren Lebendigkeit und Vielfalt beurteilt, gab Amilly in der Endrunde vor Hamburg den Vorzug. Internationale Europaabgeordnete der Kommission, unter anderem aus Irland, Litauen, Spanien, Finnland und Österreich sowie hochkarätige Politiker der Region Amilly, wohnten der Preisverleihung bei.

Verknüpft war das Europafest, französisch „Fête de l‘Europe 2022“, mit einem sportlichen Highlight. Zum dritten Mal gab es die „Europa-Rallye mit Teilnehmern aus Partnerstädten. Mitglieder der Nordwalder „Northwood Runners“ und weitere internationale Läufer der Partnerstädte hatten sich aus dem katalanischen „Vilanova del Cami“, mit dem Amilly eine 20-jährige Freundschaft verbindet, auf den Weg gemacht. Eine beachtliche Leistung, denn die Läufer legten über die Pyrenäen hinweg insgesamt 1118 Kilometer zurück. Gegen Freitagabend erreichten sie Amilly und wurden begeistert willkommen geheißen.

Europa

„All den Menschen, die immer wieder bereit sind, an diesem Europa mitzubauen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt“, betonten Bürgermeisterin Schemmann und die Vereinsvorsitzende Hohlin in ihrer gemeinsamen Rede anlässlich der Preisverleihung. „Europa und der europäische Gedanke sind etwas ganz Besonderes.“ Das, so hieß es, werde gerade in den vergangenen Monaten in erschreckender Weise bewusst. „Es herrscht Krieg in Europa, dadurch bekommt unsere langjährige Freundschaft eine neue, tiefere Bedeutung.“ Die feste Verbundenheit wachse in diesen Tagen weiter. „Wir freuen uns, dass andere europäische Partner dies durch ihre Anwesenheit ebenso symbolisieren.“ Ganz Nordwalde freue sich mit der wunderbaren Partnerstadt Amilly über die verdiente Auszeichnung des Europapreises. „Wir gratulieren dir, lieber Gérard Dupaty, gerade auch dir persönlich, denn wir wissen, dass du der Geist und die Seele dieses Europafestes und des Europapreises bist.“

Krieg

Sämtliche Ansprachen hoben die Bedeutung von Städtepartnerschaften als Friedensarbeit hervor. Viele Kontakte wurden in den vergangenen Jahrzehnten geknüpft, Freundschaften entstanden und werden gepflegt. Das größte Geschenk, so die Vorsitzende des Nordwalder Vereins zur Förderung der Partnerschaft mit den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen, sei die lebendige Partnerschaft zwischen Nordwalde und ihren Partnergemeinden.

Die 45-jährige Freundschaft mit Amilly wird im September gebührend gefeiert. Die Nordwalder wollen mit zwei Bussen dorthin reisen.