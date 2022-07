Partnerschaftsjubiläen werden gefeiert

Vor fünf Jahren wurde groß in Nordwalde gefeiert, in diesem Jahr feiert die Gemeinde die Jubiläen mit ihren Partnergemeinden in Treuenbrietzen und in Amilly: Im September reisen Nordwalderinnen und Nordwalder nach Frankreich, im Oktober geht es dann nach Brandenburg. Seit 30 Jahren besteht die Verbindung nach Treuenbrietzen bereits, sogar 45 Jahre sind es mit Amilly. Der Partnerschaftsverein Nordwalde bietet anlässlich dieser beiden Jubiläen allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit an, gemeinsam mit den Partnergemeinden zu feiern und diese kennenzulernen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch