Platz für 80 Räder

Noch ist am Bahnhof eine Baustelle, künftig steht hier eine Fahrradstation, in der Pendlerinnen und Pendler ihre Räder sicher abstellen können. Ein Teil des Gebäudes wird mit Gitterwänden versehen und kann mit einem Chip geöffnet werden.

Es hat lange gedauert, bis aus den Plänen Realität geworden ist, doch nun ist es so weit: Am Bahnhof wird eine neue Fahrradstation gebaut, in der Räder sicher abgestellt werden können. Die alten Unterstellmöglichkeiten sind bereits abgebaut, die Arbeiten für die neue Radstation laufen. Künftig sollen 80 Fahrräder in dem eingezäunten Teil des neuen Gebäudes Platz finden. Daneben können weitere Räder abgestellt werden.