Polonaise durch die Kirche

Die St.-Dionysius-Kirche war am Sonntagabend in bunte Farben gehüllt, Nebel gab es auch und für die Kirche eher ungewöhnliche Lieder. Denn die Nordwalder Landjugend hatte zum dritten Mal zur Schlagermesse eingeladen.

Die St.-Dionysius-Kirche verwandelt sich nicht alle Tage in eine Tanzfläche. Wenn die Nordwalder Landjugend zur Schlagermesse einlädt, aber schon. Das zeigte sich am Sonntagabend. Kerstin Dirting und Sonja Bölling als Hauptverantwortliche aus den Reihen der KLJB hatten gemeinsam mit Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup und DanceLand-Veranstaltungstechnik den Gottesdienst der anderen Art unter dem Motto „Wir halten zusammen“ vorbereitet.

Es war die dritte Auflage, vor dem Ausbruch der Pandemie fanden bereits zwei Schlagermessen in St. Dionysius statt. „Die beiden Male haben uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir wollen das gerne noch mal machen“, sagt Sonja Bölling. Und offenbar hatten nicht nur die Mitglieder der Landjugend Lust auf diese Veranstaltung, denn die Reihen in der Kirche waren am Sonntagabend voll besetzt.

Die Bänke in der St.-Dionysius-Kirche waren bei der Schlagermesse voll besetzt. Die Besucherinnen und Besucher erlebten eine besondere Atmosphäre in dem Gotteshaus. Foto: Vera Szybalski

Am Eingang verteilte die Landjugend Knicklichter an die Besucherinnen und Besucher, die kurze Zeit später gleich eingesetzt werden konnten, als „Westerland“ von der Band Die Ärzte durch die Kirche schallte. Bei „Hallelu‘ Hallelu‘ Hallelu‘ Halleluja“ durfte in altbekannter Art und Weise mal die eine Gruppe, dann die andere aufstehen, um zu singen. In Bewegung kamen die Gottesdienstbesucher auch beim Pur-Hitmix. „Beim nächsten Lied geht es darum zu tanzen“, hatte Schulte Eistrup angekündigt. Zu den Vorstandsmitgliedern der Landjugend gesellten sich schließlich auch noch andere zum Paartanz auf die „Tanzfläche“. Zu Nicoles „Ein bisschen Frieden“ wurde schön geschunkelt. Bunte Lichter, die über die Decke und Wände der Kirche flimmerten, sowie Nebel sorgten zusätzlich für eine besondere Stimmung.

In der Schlagermesse wird schon mal geschunkelt. Foto: Vera Szybalski

Aber Schlager hin oder her, es blieb immer noch ein Gottesdienst, also wurde natürlich gebetet, gepredigt, Hostien verteilt und für die Kollekte gesammelt, die für die Tafel bestimmt war. Der Auszug der Besucher aus der Kirche unterschied sich am Sonntag dann wieder deutlich von anderen Tagen: Mit einer Polonaise zu „Der Zug hat keine Bremse“ ging es direkt ins Pfarrheim, wo die Landjugend den Abend ausklingen ließ.

Sonja Bölling zog nach der Schlagermesse ein positives Fazit: „Es war super erfolgreich. Wir hatten eine super Stimmung. Bis jetzt habe ich auch nur positive Stimmen gehört.“ Konkret ist noch nichts, klar ist aber: Die Landjugend würde die Schlagermesse gerne wiederholen. Bölling könnte sich einen festen Termin im Jahr vorstellen. Auf die Unterstützung von Schulte Eistrup kann die Landjugend bauen: „Ulrich ist da sehr, sehr offen“, sagte Bölling. Die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde sei „echt problemlos“.