Die Nordwalder Grünen kritisieren die Aussagen von Bürgermeisterin Sonja Schemmann sowie zwei CDU-Abgeordneten zur Zuwanderung. Das sei „ein schwieriges gesellschaftliches Thema“, schreiben der Ortsverband und die Fraktion der Grünen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Umso wichtiger ist es, darüber angemessen sachlich und differenziert zu diskutieren.“ Und: „Populismus sollte man vermeiden.“ Das sei den Vertreterinnen und dem Vertreter der CDU in diesem Fall nicht gelungen.

Konkret geht es um eine Pressemitteilung aus dem Büro des Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann. Der CDU-Politiker war mit seiner Landtagskollegin Christina Schulze Föcking in der ehemaligen Jubi zu Besuch, in der seit einigen Monaten Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Gemeinsam mit Sonja Schemmann sprachen sie über die Zuwanderungspolitik des Bundes.

Gemeinde hat Unterstützung erhalten

Die Bürgermeisterin wird in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: „Wir hatten mit finanzieller Unterstützung gerechnet.“ Doch diese Unterstützung komme nicht. Die Grünen halten dagegen: „Diese Aussage stimmt nicht.“ Schemmann erwecke den Eindruck, dass Nordwalde für die Unterbringung der Flüchtlinge keine Gelder erhalten habe, so die Grünen und verweisen als Gegenargument auf die jüngste Ratssitzung im Februar.

Kämmerer Thorsten Menzel hatte dort über Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bis zum Ende des vergangenen Jahres berichtet. Die Grünen fassen den Bericht des Kämmerers kurz so zusammen: „In 2022 wurden alle Sachaufwendungen wie Mieten, Abschreibungen, Unterhalt, Herrichtung etc. im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vollständig über Bundesmittel gedeckt.“

„ »Damit ist die Aussage der Bürgermeisterin in dem Artikel falsch.« “ Grüne

Für die Grünen steht fest: „Damit ist die Aussage der Bürgermeisterin in dem Artikel falsch.“ Als Reaktion hat die Fraktion eine Anfrage an Schemmann gestellt und eine Einordnung ihrer öffentlichen Aussage in unserer Zeitung gefordert. Bis Dienstagmittag hätten sie noch keine Antwort erhalten, sagte Fraktionssprecher Oliver Hesse.

In seinem Bericht hatte Menzel Zahlen genannt: In drei Tranchen hat Nordwalde in 2022 rund 185.500 Euro vom Bund überwiesen bekommen. Für die Sachkosten und Personalkosten hatte der Kämmerer Ausgaben in Höhe von circa 422.600 Euro aufgelistet. Rund 237.200 Euro sind demnach nicht von Bundesmitteln gedeckt und damit fast genau die Summe, die für den Personalaufwand (236.800 Euro) aufgeführt ist.

Grüne distanzieren sich von Populismus

Die Nordwalder Grünen monieren auch Aussagen, mit denen Marc Henrichmann in der Pressemitteilung seines Büros zitiert wird. Henrichmann forderte darin: „Wenn jemand kein Recht hat, in Deutschland zu bleiben, muss er das Land auch wieder verlassen.“ Und er stellte mit Blick auf das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht der Bundesregierung die Behauptung auf: „Die Ampel gibt denjenigen ein Recht zu bleiben, die im Asylverfahren ihre Identität verschleiern und tricksen und täuschen.“

Die Grünen widersprechen: „Als Bundestagsabgeordneter muss er wissen, dass genau das Gegenteil der Fall ist.“ Ortsverband und Fraktion verweisen dazu auf Regelungen des ersten Migrationspaketes aus dem Juli des vergangenen Jahres. Sie kommen zu dem Schluss: „Das ist Populismus in Reinkultur, von dem sich die Grünen in Nordwalde ausdrücklich distanzieren.“

„ »Sachliche Diskussionen gerne, aber dann angemessen im Ton.« “ Grüne

Nach ihrer Ansicht könnten diese Aussagen der CDU-Vertreter „auch eins-zu-eins von dem rechten politischen Rand kommen“. Seriöse Politikerinnen und Politiker sollten sich gerade bei so schwierigen gesellschaftlichen Themen „nicht zu solch platten Aussagen“ hinreißen lassen, so die Grünen. „Sachliche Diskussionen gerne, aber dann angemessen im Ton.“ Der Tenor des Artikels vermittele geflüchteten Menschen zudem nicht gerade ein Gefühl des Willkommen-Seins.

Für die Grünen als Nordwalder Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sei zudem ganz wichtig: „Diese Aussagen werden den Bürgerinnen und Bürgern in Nordwalde eindeutig nicht gerecht.“ Wer gesehen habe, mit welch großer Spenden- und Hilfsbereitschaft die Nordwalder sowohl 2015 als auch in 2022 reagiert hätten, wisse, dass die Bürger bei diesem Thema viel weiter seien als Politiker, die solche Aussagen von sich geben. Die Grünen appellieren an alle, sich diese Art der Kommunikation nicht zum Vorbild zu nehmen: „Lassen wir uns nicht auf dieses Niveau ein. Machen wir es besser. Das Thema hat es verdient.“