Premiere des plattdeutschen Theaterstücks der KLJB: „Wellness met‘n birtken dorbi“

Ein Wellness- Wochenende in einem schicken Hotel – davon träumen wohl die meisten Frauen. Nicht ganz so begeistert sind dagegen ihre Angetrauten. Trotzdem war Hugo Haber­stick (Stefan Ueter) so nett und hat seiner Frau Eva (Bernhild Rabing) so ein Wochenende zum Geburtstag geschenkt. Zur Gesellschaft kommt noch das befreundete Ehepaar Kurt (Norbert Berning-Bergmann) und Monika Lüttgen (Lisa Wesbuer) mit. Das ist der Ausgangspunkt des Theaterstücks „Wellness met‘n birtken dorbi“ in drei Akten von Matt Sommer, das am Sonntag im Hotel zur Krone Premiere feierte.

Nach der Corona-Pause brachte die KLJB-Theatergruppe damit wieder ein plattdeutsches Stück auf die Bühne. Kurz vor Beginn der Vorstellung am Sonntagnachmittag strömten die Menschen nur so in den Saal. Rund 155 Stühle waren schnell besetzt.

Masseur

„Das gibt bestimmt noch Versprecher heute, ist ja Premiere“, hörte man hier und da. Das war aber keinesfalls gehässig gemeint. Im Gegenteil. Als Herr Haberstick einen kleinen Hänger hatte, schritt leise eine der beiden „Flüstertanten“ Tina Ueter und Silvia Uhlenbrock im Souffleurkasten vor der Bühne ein. Ein bisschen zu leise geflüstert allerdings und Haberstick schaute spontan in den Kasten, fragte nur „Hä?“ und bekam vom amüsierten Publikum einen aufmunternden Applaus.

Zurück zur Handlung des Stücks: Während die beiden Damen sich auf die Anwendungen vorbereiten, haben die Herren anderes im Sinn. Ein bisschen eigenes Vergnügen möchten sie ja auch gerne haben. Dazu hatte Kurt Lüttgen schon einmal dem Nachtclub und einer dort tätigen Barfrau einen Besuch abgestattet. Dabei hatte er einen roten Spitzen-BH in Größe 3XL – also mehr als eine Handvoll – mitgehen lassen. Das durften die Gattinnen natürlich nicht mitbekommen.

Diamanten

Zwischendurch taucht das Zimmermädchen Yvonne (Nicole Kleimann) auf der Bühne auf. Ihr Freund Mike (Christoph Brockhaus) ruft sie auf dem Handy an und ist auf der Suche nach besagtem BH. Hotelchefin Sonja (Claudia Janning) kommt zur Zimmerkontrolle und findet das auffällige Unterwäschestück, welches Kurt Lüttgen noch unter der Bettdecke versteckt hatte. Was kaum jemand weiß – in dem BH sind Diamanten versteckt.

Nachtclub

Auf jeden Fall heuert Hugo Haberstick den hoteleigenen Masseur Pascal Stark (Markus Uhlenbrock) an, um die Angetrauten etwas abzulenken, während er und Freund Kurt den Nachtclub besuchen. Und wie es ausgeht, wenn so viel geschummelt und getäuscht wird, das können Freundinnen und Freunde des plattdeutschen Theaters noch in weiteren Vorstellungen genießen. Das Premierenpublikum jedenfalls war hellauf begeistert vom Auftritt und spendete reichlich Applaus für den unterhaltsamen Nachmittag auf Platt.

Die nächsten Vorstellungen sind am Samstag (29. Oktober) um 19.30 Uhr, Sonntag (30. Oktober) um 15.30 Uhr, Montag (31. Oktober) um 19.30 Uhr, Dienstag (1. November) um 15.30 Uhr und Freitag (4. November) um 19.30 Uhr. Das Theaterstück wird im Saal zur Krone aufgeführt. Kartenvorverkauf und Platzreservierung sind bei „Buch&mehr“ möglich.