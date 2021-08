Ralph Siegel antwortet nicht

Die Werner-Brüder Jochen Veit (l.) und Michael Holtkamp treiben mit ihrem Album „Da steck so fiel Poesie drin“ den Schlager-Wahnsinn auf die Spitze. Den Plattenvertrag haben sie schon mal vorformuliert.

Ralph Siegel und Lena Valaitis haben nicht einmal geantwortet. Irgendwie hat Dr. Jochen Veit damit gerechnet, dass seine E-Mails an die Privatadressen des bekannten Musikproduzenten und der Schlager-Diva ohne Reaktion bleiben. Gefreut hätte er sich mit Kumpel Michael Holtkamp aber natürlich wie Bolle, wenn die prominenten Aushängeschilder der Schlagerszene die beiden „Werner-Brüder“ bei ihrem Aufstieg in den deutschsprachigen Olymp des musikalischen Einerleis ein wenig angeschoben hätten. Egal. Jetzt erscheint das erste Album der beiden Nordwalder Quatschmacher eben ohne Coverversionen Siegel/Valaitis. Freitag ist es so weit.