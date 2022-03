Richterin ist die Beweislage bislang zu dünn

Bereits zum zweiten Mal stand ein 37-jähriger Nordwalder wegen gefährlicher Körperverletzung in Rheine vor Gericht. Er soll seine Lebensgefährtin am 22. Mai 2021 mit einem „Plastikschwert“ geschlagen und dabei versehentlich auch den vierjährigen Sohn an der Wange getroffen haben (wir berichteten). Damals und bei der Fortsetzung des Prozesses sagte die Richterin nach Anhörung der Zeugen: „Die Beweislage ist mir zu dünn.“ Damit stand eine Verfahrenseinstellung im Raum.

Der Prozess wurde aber erneut vertagt, weil die Staatsanwältin eine Zeugin aus dem Frauenhaus hören will. Dorthin war die Geschädigte Mitte April 2021 gegangen, als ihr die Diskussionen über eine Trennung zu Hause über den Kopf gewachsen seien. Die Staatsanwältin hielt zudem eine Anklage über eine Trunkenheitsfahrt des Angeklagten vor wenigen Tagen in den Händen und forderte die Richterin auf, auch andere Akten mit einer Einstellung des Verfahrens beizuziehen, „um zu sehen, wer glaubwürdiger ist“.

Prozess wegen Vergewaltigung

Sie betonte, dass die Polizei bei ihrem Einsatz am 22. Mai 2021 von dem Gebrauch einer Pistole ausgegangen sei, so hätte es die Geschädigte in ihrem Notruf gesagt. In einer polizeilichen Anhörung hätte sie gesagt, dass der Angeklagte sie unter Einsatz einer Pistole zum Sex zwingen würde. Er habe ihr mit übelsten Beschimpfungen Untreue vorgeworfen. Weil sie das vor ihrem Kind nicht mehr ertragen habe, sei sie ins Frauenhaus gegangen. Am 27. April 2021 habe er sie dort rausgeholt und ihr versprochen, die Trennung in Ruhe zu besprechen. Aber er hätte sofort wieder getrunken und sie unter Druck gesetzt. Die Richterin bestätigte, dass ein weiterer Prozess wegen Vergewaltigung zur Verhandlung anstehen würde.

„Haben Sie eine Pistole?“ fragte die Staatsanwältin den Angeklagten. Der antwortete: „Die spielt hier keine Rolle“. Zögerlich räumte er den Besitz ein, „die war aber bei dem Streit im Keller“. Die Polizisten hatten sich in der Wohnung in Rheine nach einer Pistole umgesehen, aber keine entdeckt.

Prozess wird fortgesetzt

Der Angeklagte gestand einen heftigen Streit aus Eifersucht ein, aber keine Gewalt. Sein kleiner Sohn hätte ihm gesagt, dass er mit Mama die Nacht bei einem anderen Mann verbracht hätte. Zudem habe die 38-jährige Lebensgefährtin seine Vaterschaft infrage gestellt. Die Frau gab an, dass der Angeklagte bei dem Streit aus Eifersucht den Plastikstiel eines Staubwedels genommen und sie damit geschlagen habe. Weil ihr kleiner Sohn hinter ihr stand, sei dieser im Gesicht getroffen worden. Bei den Fragen der Richterin schweifte sie oft ab, „weil so viel passiert ist, dass ich mich daran nicht mehr genau erinnere“. Die Staatsanwältin sagte daraufhin: „Ich glaube nicht, dass eine Frau nur wegen Diskussionen ins Frauenhaus geht. Zudem ist bekannt, dass traumatisierte Menschen widersprüchliche Angaben machen.“

Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt.