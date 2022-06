Richtig gut gelaufen

Der „Lauf für den Frieden“ der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule war ein voller Erfolg: 8331,10 Euro haben die Schülerinnen und Schüler dabei gesammelt. Einen Teil des Geldes haben sie nun an die „Aktion Deutschland Hilft“, den anderen an das DRK Nordwalde gespendet.

Dass es so gut laufen würde, damit hat die Schülervertretung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule selbst nicht gerechnet: Bei ihrem „Lauf für den Frieden“ im April haben die Schülerinnen und Schüler 8331,10 Euro gesammelt. Die Spenden haben sie nun überreicht. 3600 Euro gehen an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“, das sich auch in der Ukraine engagiert. Den restlichen Betrag hat die KvG-Gesamtschule an das DRK Nordwalde gespendet. Das Geld soll vor Ort für die Integration von Geflüchteten eingesetzt werden.