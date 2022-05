Rund 700 Mobiltelefone abgegeben

Von Mittwoch bis Dienstag (25. bis 31. Mai) findet wieder die „missio“-Aktion „Woche der Goldhandys“ statt. Daran beteiligt sich auch die Caritas-Ortsgruppe Nordwalde, die seit Mitte 2017 drei Sammelbehälter für ausgediente Mobiltelefone aufgestellt hat. Die Boxen befinden sich in der Pfarrkirche, in der KöB und im Pfarrbüro.

Seit Mitte 2017 sammelt die Caritas-Ortsgruppe Nordwalde für das Missionswerk „missio“ in Aachen ausrangierte Handys oder Smartphones. Und das seit Beginn an in Sammelboxen, die in der Pfarrkirche St. Dionysius am Schriftenstand, in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (Kirchstraße 4) und im Pfarrbüro (Schulgasse 10) stehen. Von Mittwoch bis Dienstag (25. bis 31. Mai) findet wieder die „missio“-Aktion „Woche der Goldhandys“ statt.

700 alte Smartphones und Handys

„In der Kirche werden die meisten Geräte abgegeben, weil das Gotteshaus nahezu immer geöffnet ist. Dort wird natürlich auch regelmäßig gelehrt“, sagt Margret Berning, Sprecherin der Caritas Ortsgruppe Nordwalde. Bei der Sammelaktion der Nordwalder Caritas-Ortsgruppe allein sind bisher mehr als 700 alte Smartphones und Handys zusammengekommen. „Darüber hinaus hat vor drei Jahren die KLJB intern auch an der Missio-Aktion teilgenommen und rund 230 dieser Geräte einsammeln können“, erinnert sich Margret Berning. Zwei bis drei Mal jährlich werden die alten Smartphones in ein Paket gepackt und zu Missio nach Aachen geschickt.

Im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert

„missio“ sagt, dass mehr als 200 Millionen ausgediente Handys ungenutzt in deutschen Schubladen liegen. Dabei können diese Geräte noch viel Gutes bewirken. Denn diese Handys sind im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Schätzungen zufolge befinden sich in ihnen rund 4,8 Tonnen Gold. Jedes Handy hilft zweifach. Mit der Spende eines alten Handys wird die Umwelt geschützt: Seltene und wertvolle Rohstoffe werden recycelt, und weniger Material muss umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt.

Sklaverei

Auch wird den Menschen geholfen, die weltweit durch moderne Sklaverei ausgebeutet werden. Die Rohstoffe für Handys werden meist unter menschenunwürdigen Verhältnissen abgebaut. Nach Gebrauch landen sie zudem oft als Elektroschrott wieder im globalen Süden, wo sie unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen „recycelt“ werden.

Erlös

Für jedes gespendete Handy erhält „missio“ einen Anteil des

Erlöses für die Hilfsprojekte der Aktion Schutzengel. „missio“ unterstützt Partnerinnen und Partner, die den von moderner Sklaverei betroffenen Menschen helfen, sich aus diesen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu befreien – in den Philippinen und in vielen anderen Ländern Asiens und Afrikas. Insgesamt können deutschlandweit an über 680 Abgabestellen alte Handys an „missio“ gespendet werden. Nicht nur während der „Woche der Goldhandys“ kann sich jeder an der Aktion beteiligen und sein altes Handy an „missio“ spenden, sondern das ganze Jahr über.

Bitte

Margret Berning bittet abschließend: „Alle SIM- und Speicherkarten sollten aus dem Handy entfernt werden. Das Handy sollte mit Akku in die Box oder auch in die bereitgestellten Aktionstüten gelegt und eingeworfen werden. Auch das nicht mehr benötigte Ladegerät kann beigefügt werden.“

Weitere Informationen unter