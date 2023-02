Sahnehäubchen zum Abschluss

Rennen, springen, kriechen, hüpfen – alles was Kindern Spaß macht, bietet die Kinderturnabteilung des SC 28 Nordwalde an sechs Sonntagen in der Winterzeit an. Das dürfte so einigen Eltern in einer Zeit, in der der Nachwuchs wegen des Wetters nicht mal eben draußen spielen gehen kann, den Tag gerettet haben. Am vergangenen Sonntag fand das Sporteln zum letzten Mal in diesem Winter statt, ehe es im nächsten Dezember wieder startet.

Zwei Jahre lang ist das Bewegungsangebot coronabedingt ausgefallen. „Es ist jetzt aber wieder gut angenommen worden“, erzählte Dagmar Lenters von der Kinderturnabteilung. Rund 30 bis 40 Familien hätten jedes Mal teilgenommen. Im Dezember seien es vor Weihnachten zuerst nicht ganz so viele gewesen. Danach lief es aber gut.

Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

An jedem Sonntag wird ein anderer Bewegungsparcours aufgebaut. Mitmachen können Kinder bis zehn Jahre. Dementsprechend sind die Schwierigkeitsgrade unterschiedlich. In der einen Ecke können sich die Krabbelkinder vergnügen. Mit Kästen und weichen Matten wurde eine Berg- und Talbahn aufgebaut. „Für die ganz Kleinen wollen wir auch noch Zelte und Kriechtunnel anschaffen“, berichtete Lenters. Das Geld dafür sollte aus dem Eintritt und dem Verkauf von Kuchen, Kaffee und Saft zusammenkommen.

Etwas ältere oder mutige Kinder balancierten über schmale Bänke und sprangen dann in eine dicke Matte. Auch das Springen vom Fünferkasten auf ein kleines Trampolin und wieder hoch auf einen Kasten brauchte an diesem Sonntag schon etwas Mut.

Kinder als Glücksfeen

Damit nichts passiert, sind immer ein Übungsleiter oder Übungsleiterin des SCN dabei sowie drei Gruppenhelfer. Diese brachten auch die Kuchenspenden mit. Die beiden Bewegungskindergärten von Awo und DRK beteiligten sich ebenfalls. Als Sahnehäubchen beim letzten Sporteln der Saison findet immer eine Verlosung statt. Wer mindestens drei Mal dabei war, dessen Teilnahmekarte wurde in ein Körbchen geworfen und von den Kindern als Glücksfeen ausgelost. Der erste Preis war eine Jahres-Familienmitgliedschaft im SCN. Für den zweiten Platz gab es eine Zehnerkarte. Die Gewinner des Scooters, der Jonglierbälle oder des Krocketspiels dürften sich aber ebenfalls gefreut haben.