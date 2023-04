Salut für Borghorst

Das Brunnenfest ist ein sicherer Garant für ein zahlreiches Publikum, das zeigte sich am Sonntag. Die Innenstadt war voll, Besucherinnen und Besucher schoben sich durch den Ort. Vereine, Einzelhandel und Künstler boten ein buntes Kaleidoskop an Aktionen.

Brunnenfest lockt zahlreiche Besucher in die Innenstadt

Hallo Frühling: Zahlreiche Borghorster genossen am Sonntag das erste Volksfest des Jahres bei bestem Frühlingswetter. An Programm wurde einiges geboten.

Das Borghorster Brunnenfest am Sonntag begann eher ungewöhnlich: Die münsterschen Kanonier- und Böllerschützen hatten sich angekündigt, um den Startschuss zu geben. Und der war tatsächlich nicht zu überhören. Denn gleich drei dicke Musketen feuerten die historisch gekleideten Gäste aus Münster im Schatten der großen Bühne ab. Auf der Bühne ging das leider nicht. Die Sicherheitsbestimmungen!

Dort hatten aber zuvor die Organisatoren von Steinfurt Marketing und Touristik sowie eine ansehnliche Abordnung aus der Kommunalpolitik und dem örtlichen Handel das erste große Straßenfest in Borghorst für dieses Jahr eröffnet.

SMarT-Geschäftsführerin Marion Kessens betonte dabei, dass eine Stadt nur so gut wie ihre Bürger sein könne. Erst wenn alle mit anpacken würden, könne auch Großes gelingen. Was zweifellos für den Brunnenfest gilt. Und so sagte auch Siegfried Knüpp als Vorsitzender der Borghorster Werbegemeinschaft danke für die organisatorische Meisterleistung von SMarT.

Brunnenfest in Borghorst Das Brunnenfest in Borghorst war gut besucht. Foto: Rainer Nix Der „Zirkus Alfredo“ war ein Publikumsmagnet vor allem für die jüngsten Festbesucher. Foto: Rainer Nix Was für ein Zirkus! Daran hatten alle ihren Spaß. Foto: Rainer Nix Die Minis aus den Reihen der Prinzenschützen mit einem Gardetanz. Foto: Rainer Nix Das Jagdhornbläserkorps Foto: Rainer Nix Einmal Feuerwehrmann sein wäre doch toll, und sei es nur auf dem Fahrersitz den Einsatzfahrzeugs. Foto: Rainer Nix Das Jagdhornbläserkorps Foto: Rainer Nix Die Minis aus den Reihen der Prinzenschützen mit einem Gardetanz Foto: Rainer Nix Die Minis aus den Reihen der Prinzenschützen mit einem Gardetanz Foto: Rainer Nix Der „Zirkus Alfredo“ war ein Publikumsmagnet vor allem für die jüngsten Festbesucher. Foto: Rainer Nix Fans schicker Pkw kamen auch auf ihren Kosten. Foto: Rainer Nix Die Veranstalter konnten sich über mangelndes Publikum nicht beklagen. Foto: Rainer Nix Einmal Feuerwehrmann sein wäre doch toll, und sei es nur auf dem Fahrersitz den Einsatzfahrzeugs. Foto: Rainer Nix

Auch das Wetter passte, frühlingshafte Temperaturen bescherten den Attraktionen der Innenstadt reichlich Publikum. Örtliche Vereine, Einzelhandel und Künstler boten ein buntes Kaleidoskop an Aktionen. Nun haben Borghorsts reichlich vorhandene Brünnlein den Winterschlaf überwunden und dürfen wieder munter fließen.

Die Bühne des Roten Platzes auf dem Schilde war Mittelpunkt des Tages. Hier verbreiteten die „Minis“ der Prinzen-Tanzgarde in schmucken weißblauen Kostümen karnevalistisches Flair. SMarT-Organisator und Prinzenschützen-Chef Kai Laukemper kündigte die kleinen Tänzerinnen an, die viel Applaus ernteten. Ebenso wie Axel Holzhausen, der mit seinem elektrischen Schifferklavier einen Hauch maritime Atmosphäre auf die Bühne brachte. Den Namen „Schifferklavier“ trägt ein Akkordeon schließlich nicht umsonst, ganz egal, welche Klänge man ihm entlockt.

Volksfestartiges Treiben

Das Jagdhornbläserkorps der Kreisjägerschaft Steinfurt blies waidmännische Signale und repräsentierte die Jägerei. An ganz anderer Stelle lud der „Zirkus Alfredo“ Jung und Alt zur Vorstellung ein. Das akrobatische Programm von und für Kinder scharte besonders die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer um die Manege. Der Förderverein der Stadtbücherei Steinfurt, der am Wochenende seinen 20. Geburtstag feierte, verkaufte auf seinem Flohmarkt wieder Second-Hand-Bücher, die stark nachgefragt wurden.

Wie immer gab's beim Heimatverein Kaffee und leckeren Kuchen. Viele Besucher machten hier Station, um von dem volksfestartigen Treiben zu verschnaufen und sich nachher gleich wieder ins Getümmel zu stürzen. Feuerwehr und DRK waren vor Ort, nicht nur um für Sicherheit zu sorgen, sondern auch, um sich und ihr ehrenamtliches Engagement zu präsentieren. Übrigens: Das Brunnenfest wird jetzt ausschließlich von Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT) organisiert.