Schäpers darf weiterfahren

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nach einem acht Jahre andauernden Rechtsstreit endgültig entschieden, dass der Verkehrsbetrieb Schäpers die R 178 weiterhin bedienen darf, bis die Genehmigung im August 2024 endet.

Viele Jahre lang haben sich Rechtsanwälte und Gerichte damit beschäftigt, wer die Buslinie 178 betreiben darf, die zwischen Altenberge, Nordwalde und Borghorst vor allem Schülerinnen und Schüler befördert. Nach den früheren Urteilen des Verwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig final entschieden – und das im achten Jahr der für zehn Jahre gültigen Genehmigung, um die sich der Rechtsstreit drehte. Damit ist klar, dass Schäpers die R 178 bedient, bis die Genehmigung im August 2024 endet.

Genehmigung

Die Bezirksregierung Münster hatte dem Nordwalder Verkehrsunternehmen die Genehmigung im Jahr 2014 erteilt. Noch im selben Jahr erhob Erfmann Reisen dagegen Klage vor dem Verwaltungsgericht in Münster. Das Altenberger Unternehmen hatte die Genehmigung ebenfalls beantragt. Knackpunkt war letztendlich, dass Erfmann den Schulverkehr in seinem Antrag nicht ausreichend abgedeckt hat, wie das Bundesverwaltungsgerichts urteilte. „Leider hat das Gericht so entschieden“, sagte Geschäftsführer Christian Erfmann. „Unser deutlich besserer Fahrplan wird der Bevölkerung dadurch vorenthalten.“

In dem jahrelangen Rechtsstreit hatte Erfmann in der ersten Instanz schon wenig Erfolg. Das Verwaltungsgericht Münster wies Erfmanns Klage im Dezember 2016 ab. Anders sah es drei Jahre später aus: Die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts hatte vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster teilweise Erfolg.

Anträge

Das Oberverwaltungsgericht hatte die Bezirksregierung verpflichtet, den Antrag von Erfmann auf Erteilung der Linienverkehrsgenehmigung erneut zu bescheiden. Den Anträgen von Erfmann und Schäpers stünden keine sogenannten Versagungsgründe entgegen. Der Nahverkehrsplan verpflichte auch nicht dazu, den Schulverkehr vollständig zu bedienen. Im Übrigen habe das Altenberger Unternehmen verbindlich zugesichert, seinen Fahrplan entsprechend der Nachfrage weiterzuentwickeln.

Das Bundesverwaltungsgericht sah es etwas anders als das Oberverwaltungsgericht und änderte das Urteil. „Die Erteilung einer Linienverkehrsgenehmigung kann versagt werden, wenn der beantragte Verkehr den Anforderungen des einschlägigen Nahverkehrsplans zum Schulverkehr nicht entspricht“, schrieb das Gericht in einer Pressemitteilung. Die Bezirksregierung habe eine Genehmigung des Antrags von Erfmann „ermessensfehlerfrei verweigert“.

Nahverkehrsplan

Eine Genehmigung zur Personenbeförderung könne versagt werden, wenn der beantragte Verkehr mit einem Nahverkehrsplan nicht im Einklang steht. „Das war hier der Fall“, so das Gericht. Der Nahverkehrsplan verlange die ausreichende Bedienung des Schulverkehrs durch Linien wie die R 178. Der von Erfmann beantragte Verkehr bediene den Schulverkehr nicht ausreichend, „weil er nicht alle notwendigen Heimfahrten nach Beendigung des Nachmittagsunterrichts anbietet“.

Ob eine verbindliche Zusicherung wie von Erfmann ausreicht, Mängel in einem Antrag, die einer Genehmigung entgegenstehen, zu beheben, hat das Bundesverwaltungsgericht offengelassen. Bei Erfmann sei die Zusicherung dazu „jedenfalls zu unbestimmt, weil sie keine ausreichende Bedienung des Schulverkehrs für den gesamten Genehmigungszeitraum gewährleistete“, heißt es in der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts.

Urteil

Schäpers-Geschäftsführerin Ute Schäpers-Scheiwe ist froh über das Urteil, das für sie nicht ganz überraschend kam: Wenn das Bundesverwaltungsgericht den Einspruch zulasse, müsse „irgendwas dran sein“, sagt Schäpers-Scheiwe: „Das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben.“

Derweil findet es Christian Erfmann „sehr schade“, dass sein Unternehmen die Genehmigung nicht erhalten hat: „Wir haben fast 50 Prozent mehr Fahrten angeboten.“ Eine letztlich entscheidende fehlte aber: Es handele sich dabei um eine Fahrt nach der achten Stunde, sagt Erfmann. „Wir konnten gar nicht wissen, dass diese Fahrt gefordert wurde, weil es die vorher nicht gab.“

Austausch

Weil Schäpers die Linie schon zuvor bedient hat, habe es einen engen Austausch mit dem Schulträger gegeben und bekannt gewesen, dass es mehr Nachmittagsunterricht geben würde. Deshalb sei im Antrag zugesichert worden, in Abstimmung mit dem Schulträger Fahrten einzubauen, wenn diese zwingend erforderlich seien. Das reichte dem Bundesverwaltungsgericht nicht. Erfmann zieht den Schluss: Für einen Newcomer sei es dann fast nicht möglich, die Genehmigung zu erhalten.