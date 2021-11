„Schlüssel zum Erschließen der Welt“

Im Musikraum der Wichernschule sitzen einige Schülerinnen und Schüler im Stuhlkreis. Doch die Instrumente bleiben am Freitagmorgen in der Ecke liegen. Stattdessen hat Schulleiter Johannes Neumayer mit einem Buch in der Hand in dem Stuhlkreis Platz genommen. Er liest den Grundschülern aus Michael Endes „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ vor. Auch in allen anderen Gemeinschaftsräumen der Wichernschule sitzen an diesem Freitag, an dem bundesweiter Vorlesetag ist, die Lehrerinnen sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, um den Kindern vorzulesen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie