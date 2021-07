Schnellteststelle des DRK pausiert ab August

Die Corona-Schnellteststelle des DRK Nordwalde wird ab August zunächst einmal pausieren. Grund ist die derzeit geringe Inanspruchnahme des Testangebots, schreiben die Rotkreuzler in einer Pressemitteilung. Schon ab Anfang Juli hatte der DRK-Ortsverein die Öffnungszeiten seiner Teststelle an der Bahnhofstraße reduziert.

„Die damals schon zu erkennende Tendenz, dass inzwischen mit fortschreitender Anzahl komplett geimpfter Personen nicht mehr so häufig Schnelltests benötigt werden, hat sich fortgesetzt“, so Christoph Brodesser, Vorsitzender des Ortsvereins. Allerdings werde die Schnellteststelle nicht endgültig eingestellt. Vielmehr bleibe die Möglichkeit, bei einer Veränderung des Infektionsgeschehens kurzfristig zu reagieren und die Teststelle wieder zu öffnen.

Unterstützung für Schleiden

Die Zeit soll nun genutzt werden, aufgeschobene Instandhaltungsarbeiten im Rotkreuzheim umzusetzen. Außerdem ist das Nordwalder Rote Kreuz in der Hochwasserhilfe in Schleiden (Kreis Euskirchen) aktiv. So sind seit dem vergangenen Wochenende drei Einsatzkräfte aus Nordwalde zur Unterstützung der Schleidener Rotkreuzler vor Ort. Auch am kommenden Wochenende werden weitere Rotkreuzkameradinnen und Rotkreuzkameraden aus Nordwalde nach Schleiden fahren, um dort den Betroffenen des Hochwassers im Rahmen der Aktion „Nordwalde hilft Schleiden“ zu helfen, schreibt das DRK abschließend.