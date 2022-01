„Schön, dass wieder getestet wird“

Bis zu 60 Testungen täglich können die Mitarbeiter des DRK Nordwalde täglich in ihrem Testzentrum an der Bahnhofstraße durchführen. Bei Bedarf kann diese Kapazität indes noch erweitert werden. Derzeit aber geht es noch recht ruhig zu. Im Vergleich mit der ersten Testphase sind jetzt Ablauf und Räumlichkeiten konzentriert worden.

Arbeiten Hand in Hand: Rotkreuzleiter Christian Schlossarek war beim Dienst am Samstag für die Anmeldung und Auswertung verantwortlich,

So ein tiefer Rachenabstrich kann schon mal in der Nase kitzeln. Ein heftiger Nieser in das Papiertaschentuch kommt da ab und zu vor. „Wenn die Testperson die Augen zukneift wissen wir, dass wir an der richtigen Stelle sind“, meint Andreas Brey, stellvertretender Rotkreuzleiter, mit einem leichten Schmunzeln. Am Wochenende hat das DRK Nordwalde wieder seine Corona-Teststelle an der Bahnhofstraße geöffnet. „Schön, dass hier erneut getestet wird“, hören die Rotkreuzler immer wieder.

Am Samstag hatten Rotkreuzleiter Christian Schlossarek und sein Stellvertreter Andreas Brey Dienst. „Wir haben zeittechnisch gesehen Platz für 60 Testungen pro Tag“, erklärt Schlossarek. Bisher sei es noch ruhig losgegangen. Am Freitag zwischen 18 und 20 Uhr kamen 20 Personen zum Antigen-Schnelltest und Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr waren es 28 Menschen, die einen Test benötigten. „Bei Bedarf könnten wir die Kapazität auch noch erweitern“, ergänzt Schlossarek. Derzeit wird an diesen beiden Tagen getestet.

Im Vergleich mit der ersten Testphase sind jetzt Ablauf und Räumlichkeiten konzentriert worden. Abstriche werden im Schulungsraum gemacht und dort auch ausgewertet. Das lässt sich mit zwei Personen bewältigen. „So kommen wir nicht mehr mit den Sanis vor Ort durcheinander, wenn die plötzlich einen Einsatz hatten“, erklärt Schlossarek. Dort war man sich bei der alten Raumaufteilung schon mal gegenseitig in die Quere gekommen.

„Wir machen hier einen tiefen Rachenabstrich, weil der ein genaueres Ergebnis bringt“, erläutert Brey. Das dürfe nicht jeder ausführen. Dafür muss man extra geschult sein in Theorie und Praxis. Wenn die Eltern dabei sind, können auch Kinder abgestrichen werden, so Schlossarek.

Getestet wird bislang freitags (18 bis 20 Uhr) und samstags (10 bis 12 Uhr). Anmelden kann man sich für einen Test im Internet bei http://testen.drk-nordwalde.de und bekommt sein Ergebnis nach etwa 20 Minuten per E-Mail für die Corona Warn-App geschickt. So kann man etwa in der Gastronomie direkt sein Impfzertifikat vorzeigen. Sollte jemand kein Internet und Smartphone nutzen, könne er auch so vorbeikommen, ergänzt Schlossarek. Dann werde das Zertifikat ausgedruckt.

„Glücklicherweise hatten wir bisher noch kein positives Ergebnis“, betonen Schlossarek und Brey. Wenn das der Fall wäre, müssten sie direkt mit dem Betroffenen telefonisch Kontakt aufnehmen und ihm mitteilen, dass er oder sie sich direkt in Quarantäne begibt. Außerdem wird dann noch das Gesundheitsamt verständigt, damit es mit der Person einen Termin für einen PCR-Test zur Bestätigung ausmachen kann.