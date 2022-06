Schon einmal den Äquator umrundet

Die dritte und letzte Woche des Stadtradelns in Nordwalde ist angebrochen – und das Zwischenergebnis kann sich sehen lassen. Mehr als 46 000 Kilometer haben die Radfahrerinnen und Radfahrer bereits gesammelt. Bei den Teams sticht neben privaten Teams auch eine Schule heraus.

Die Nordwalder Radlerinnen und Radler sammeln fleißig Kilometer beim Stadtradeln. Am Freitagmorgen waren bereits 46 886 Kilometer zusammengekommen – und damit bereits eine Umrundung des Äquators geschafft. Die dritte und letzte Woche ist angebrochen, bis einschließlich Mittwoch (15. Juni) läuft die Aktion in Nordwalde noch.

346 aktive Radler in 54 Teams beteiligen sich und haben bereits sieben Tonnen CO 2 vermieden. „Erneut ein phänomenales Zwischenergebnis“, schreibt Klimaschutzmanagerin Vera Edeling in einer Pressemitteilung. Vielleicht sei es auch schon der Ausblick darauf, dass Nordwalde die 85 000 erradelten Kilometer des Vorjahres knacken kann. Zumal noch nicht alle angemeldeten Radler Kilometer eingetragen haben, aus den Schulen noch Kilometer nachgemeldet und auch die Radelprotokolle der handschriftlichen Erfassungen erst nach Ende der Aktion abgegeben und eingetragen werden.

„Ich bin da ganz positiv gestimmt, dass wir erneut ein super Ergebnis einfahren“, so Edeling. Aktuell rangiert Nordwalde mit diesem Zwischenergebnis der Gesamtkilometer und in der Größenklasse der unter Kommunen mit weniger als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf Platz acht.

Bei den Teams liegt aktuell die Wichernschule mit mehr als 4600 Kilometern weit vorne, ebenso wie das private Team „Eierhütte“ mit mehr als 3200 Kilometern und die Gemeindeverwaltung mit mehr als 2200 Kilometern. Mit mehr als 8000 hat das Offene Team, in dem alle ohne eigenes Team mitradeln können, am meisten Kilometer gesammelt. „Besonders freut mich natürlich die hohe Zahl an Kilometern bei der Wicherngrundschule, die Kinder, Eltern und das Lehrerkollegium bereits zusammen erradelt haben bei 93 aktiven Radelnden“, sagt Vera Edeling.

Bei einem Vergleich der Teams nach Kilometer pro Kopf haben aktuell drei Familienteams – „Hölschies“, „MaScha“ und „The Cubes“ –im Durchschnitt am meisten Kilometer gefahren. Und das bei einer gleichzeitig kleinen Anzahl an Personen im Team, nämlich jeweils zwei. Zudem ist der erste Radler nun mit mehr als 1000 geradelten Kilometern dabei.

Bis einschließlich Mittwoch können Fahrradkilometer für Nordwalde und das eigene Team per Stadtradeln-App getrackt oder per Online-Kalender oder Radel-Protokoll erfasst werden. Bis spätestens 20. Juni (Montag) müssen alle geradelten Kilometer verbucht sein, dann beginnt die Auswertung.