Schöne Stunden mit einem Starkoch

Nordwalde

Kochprominenz in Nordwalde: Johann Lafer zeigte in der „Freiluftmanufaktur“ sein Können. Er kreierte gemeinsam mit weiteren Köchen ein fünfgängiges Menü der Extraklasse. Dabei verriet Lafer auch, dass er bereits mehrfach in Nordwalde war, was Kochen für ihn bedeutet und woran er sonntagmorgens als Messdiener in der Kirche gedacht hat.

Von Rainer Nixund