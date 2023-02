Schüler wachsen über sich hinaus

Sie haben geschauspielert, gesungen, Instrumente gespielt – und ihr junges Publikum bestens unterhalten. Dabei sind fast alle Protagonistinnen und Protagonisten von „Hänsel und Gretel – ein musikalisches Märchen in vier Bildern“ selbst noch sehr jung. Denn auf der Bühne in der Wichernschule führten am Montagvormittag die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a das Stück für ihre Mitschüler aus dem dritten und vierten Jahrgang auf. In der Vorwoche haben bereits die Erstklässler und Zweitklässler die Aufführung gesehen.

In vier Bildern wurde das Märchen der Gebrüder Grimm erzählt. Zwischendurch sangen die jungen Darstellerinnen und Darsteller, dabei wurden sie von Klassenlehrerin Susanne Meinhard am Klavier oder den Schülerinnen Johanna Flothmann und Luisa Radisic mit dem Cello und Greta Haufe mit dem Saxofon begleitet. Elemente der berühmten Oper von Engelbert Humperdinck waren dafür mit einfachen Kinderliedern und modernen Vorstellungen der Schöpferin Angelika Hoffmann gemischt worden.

Knusper, Knusper, Knäuschen

An der Grundidee von „Hänsel und Gretel“ hat sich aber nichts geändert: Die beiden Geschwister verirren sich im Wald und entdecken ein zuckersüßes Knusperhaus. Als sich Hänsel (Nico Meier) und Gretel (Linda Tebbe) gerade daran zu schaffen machen wollen, hören sie eine Stimme. „Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“, fragt die Hexe (Tabea Spitthoff) mit dem klangvollen Namen „Rosine Leckermaul“.

„Hänsel und Gretel“ in der Wichernschule aufgeführt Die Klasse 4a der Wichernschule hat das musikalische Märchen „Hänsel und Gretel“ aufgeführt. Foto: Vera Szybalski Alle 22 Kinder der Klasse haben eine Rolle übernommen. Foto: Vera Szybalski Hänsel und Gretel tauchten in der Version des Stücks natürlich auf, aber auch Figuren, die man sonst vielleicht nicht aus dem Märchen der Gebrüder Grimm kennt. Foto: Vera Szybalski Die Kulissen sind von Nicole Schunck mit der 4a, Hendrik Meinhard und Julia Rutherford gebaut worden. Foto: Vera Szybalski Die zwei Hexenkatzen Kratz und Fauch gehörten in der Märchenversion in der Wichernschule ebenfalls zum Stück. Foto: Vera Szybalski Die Schülerinnen und Schüler schauspielerten nicht nur, sondern sangen auch und spielten Instrumente. Foto: Vera Szybalski Eine Gruppe voller Raben gab es im Stück auch. Rabenoberboss Jacob half den gefangenen Kindern schließlich, sich zu befreien. Foto: Vera Szybalski Hexe „Rosine Leckermaul“ verzauberte Hänsel und Gretel - die Geschichte ging für sie aber nicht gut aus. Foto: Vera Szybalski Die Eltern von Hänsel und Gretel suchten nach ihren Kindern. Foto: Vera Szybalski Die beiden hatten die Nacht im Wald verbracht. Foto: Vera Szybalski Für Hänsel und Gretel gab es letztlich ein Happy End. Foto: Vera Szybalski

Es sieht nicht gut aus für Hänsel und Gretel, die von der Hexe verzaubert und gefangen genommen werden. „Ich habe euch gern“, verkündet Rosine Leckermaul. „Zum Fressen gern.“ Doch die Geschwister können sich ebenso befreien wie andere Kinder, die die Hexe zuvor eingesperrt hat – nicht zuletzt dank der Hilfe von Rabe Jacob (Selim Sleman). Denn die bekannte Handlung von „Hänsel und Gretel“ ist um eine Rahmenhandlung ergänzt worden. Es tauchen die Hexenkatzen Kratz (Greta Haufe) und Fauch (Samantha Rutke) auf und kleine Raben mit ihrem verwöhnten Rabenoberboss Jacob. Für Rosine Leckermaul endet die Geschichte nicht gut, für Hänsel und Gretel aber gibt es ein Happy End – und für die Darsteller reichlich Applaus von ihren Mitschülern, inklusive lauter „Zugabe, Zugabe“-Rufe.

Neuland für die Schüler

Lob gab es auch von Susanne Meinhard, die das Stück mit ihrer Klasse in zwei Monaten eingeübt hat, und Schulleiter Johannes Neumayer. „Das ist eine enorme Leistung eines vierten Schuljahres“, sagte Neumayer. Um solo oder im Duett vor Publikum zu singen, erfordere Mut. Zumal das Schauspielern und Singen für die 22 Viertklässler Neuland war. Sie seien froh, dass sie solch ein Talent sowohl in der Schülerschaft als auch in der Lehrerschaft haben, ergänzte Neumayer. „Alle sind über sich hinausgewachsen“, lobte Meinhard ihre Klasse.

Nebenbei ist mit der Kinderoper auch ein positiver Zugang zu klassischer Musik für die Viertklässler geschaffen worden. Am Mittwoch präsentieren sie das Stück Großeltern, Tante, Onkel und Co. „Wenn wir die Möglichkeit haben, führen wir das aber gerne noch mal auf“, kündigte Neumayer an.