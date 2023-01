Schwere Glocke gestohlen

So sah die Glocke nach dem Brand in 1979 aus. Anschließend war sie dem Heimatverein vermacht worden und stand im Museum.

Unbekannte sind über die Weihnachtstage ins Georg-Kramann-Heimatmuseum eingebrochen. Die Täter haben eine Glocke der evangelischen Kirchengemeinde und eine Turmspitze der katholischen Pfarrgemeinde gestohlen, die beide im Eingangsbereich des Museums platziert waren. Das berichtet Mechtild Hueske, die sich derzeit kommissarisch um das Nordwalder Heimatmuseum kümmert.

Die Tat muss zwischen Heiligabend und dem vergangenen Donnerstag geschehen sein. Am Morgen des 24. Dezembers war das Schloss der Kette, mit der das Portal des Museums gesichert wird, noch intakt. Am 29. Dezember fiel Hueske dann der Einbruch auf. Sie rief die Polizei, die den Fall aufnahm, und fragte in der Nachbarschaft, ob jemand etwas gehört oder gesehen habe. Allerdings ohne Erfolg. Es ist bereits das zweite Mal „innerhalb von mehreren Wochen“, dass in dem Museum eingebrochen wurde, sagt Mechtild Hueske. Beim ersten Mal wurde allerdings nichts gestohlen.

Heckscheibe beschädigt?

Das war diesmal anders. Einfach war es sicher nicht, die alte Glocke aus dem Eingangsbereich des Museums zu tragen. In einem Heimatbuch hat Hueske gelesen, dass diese 180 Kilogramm schwer sein soll. Scherben vor dem Portal des Heimatmuseums deuten auch darauf hin, dass die Täter Probleme beim Raustragen ihrer Beute gehabt haben, sagt Mechtild Hueske. Sie vermutet, dass die Unbekannten die Heckscheibe ihres Autos beschädigten, als sie versuchten, die schwere Glocke in dem Fahrzeug zu verstauen. Davon könnten die Scherben stammen, sagt Hueske: „Der Großteil ist wahrscheinlich im Auto gelandet.“

Die Glocke hatte die evangelische Kirchengemeinde nach einem Brand vom 16. April 1979 dem Heimatverein vermacht. Die Länge der ebenfalls gestohlenen Turmspitze schätzt Mechtild Hueske auf zwei Meter: „Und die war auch sehr schwer.“ Was die Täter mit ihrem speziellen Diebesgut machen wollen? Ihnen gehe es wohl um den Materialwert der Bronze-Gegenstände, sagt Hueske.