Imkerverein beklagt hohe Bienen-Verluste – freut sich aber zugleich über Mitgliederzuwächse

Für die Steinfurter Imker gibt es einerseits Grund zu klagen, andererseits aber auch Grund zur Freude. Der Imkerverein hat zuletzt überdurchschnittlich hohe Bienen-Verluste hinnehmen müssen. Dafür gab es ein Zuwachs an anderer Stelle: Die Mitgliederzahl ist gestiegen.

So soll es sein: Eine gut bestückte Wabeneinheit aus dem Stock-Bestand von Klaus Vennemann. Doch längst nicht alle Völker haben die kalte Jahreszeit unbeschadet überstanden, berichtet der Steinfurter Imker (kl. Bild, mit seinem Kollegen Martin Kolka (l.)).

Der typische Bienenzüchter ist männlich, in Rente und eigenbrötlerisch veranlagt? Dieses vielfach noch verbreitete Klischee von der Imkerei ist längst passé. „Unsere Mitgliederzahlen steigen und mit ihnen sinkt auch der Altersdurchschnitt“, freut sich Martin Kolka, Erster Vorsitzender des Imkervereins Steinfurt und Umgebung. Erfreulich zudem: Unter den 55 im Verein organisierten Bienenfreunden sind auch immer mehr Frauen, die das für die Natur und Naturvielfalt so wichtige Hobby für sich entdecken, so Kolka, der zugleich auch Bienensachverständiger und Obmann für Bienengesundheit im Verein ist.