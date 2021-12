Sehenswerte Resultate

Schülerinnen und Schüler der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule kamen jetzt mit Künstler Sven Leberer in der Kulturwerkstatt zusammen, um an einem Projekt zu arbeiten: Am Ende stand ein Poster.

KvG-Schüler in der Kulturwerkstatt

Zu einer besonderen Aktion kamen Schülerinnen und Schüler, die aktiv in der Schülervertretung an der Nordwalder Kardinal-von-Galen-Gesamtschule mitarbeiten, in die Kulturwerkstatt Altenberge.

Mit dem Künstler und Illustrator Sven Leberer haben sie nach eigenen Wünschen ein Projekt erarbeitet, wo am Ende Poster stehen sollten, die den Umgang mit den Handys der Schülerinnen und Schüler an der Schule zeigen sollen: „Was geht und was nicht?!“, lautete das Thema.

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung war das Ganze eine Einführung in den Linoldruck, der für alle neu war. Dabei wurden Linolplatten mit Werkzeug bearbeitet, farbig gestaltet und dann mit der Druckpresse gedruckt. Alle Motive der Schülerinnen und Schüler ergaben zusammen ein Poster.

Die Aktion begeisterte und die sehenswerten Resultate werden an der Schule aushängen.