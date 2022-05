Sexueller Missbrauch mit System

Nordwalde

Die Kfd Nordwalde hatte zu einem Gesprächsabend ins Pfarrheim an der St.-Dionysius-Kirche eingeladen. Rund 30 Gläubige diskutierten am Dienstagabend zum Teil angesichts der Turbulenzen in der römisch-katholischen Kirche kontrovers mit der Münsteraner Theologie-Professorin Dorothea Sattler und Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup über das Thema „Fühle ich mich noch beheimatet in meiner Kirche?“

Von Matthias Lehmkuhl