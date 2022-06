Sie sind alle Gewinner

Corona hat auch die Oberstufenzeit der 21 Abiturientinnen und Abiturienten der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule durcheinandergebracht. Die drei Jahre sind jetzt geschafft, das Abschlusszeugnis übergeben. „Mit dem Abitur in der Tasche stehen euch viele Türen offen. Macht das für euch Beste daraus“, sagte Beratungslehrerin Uta Stoll-Ludwig bei der Abiturfeier.

Abiturfeier an der KvG-Gesamtschule

Vielleicht sind sie am Freitag das letzte Mal (für lange Zeit) durch eine Tür der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule gegangen, doch für die 21 Abiturientinnen und Abiturienten öffnen sich bald viele neue. Darauf wiesen auch verschiedene Rednerinnen und Redner bei der Abiturfeier am Freitagnachmittag im Forum der Gesamtschule hin, als sie den Schülerinnen und Schülern die besten Wünsche und Ratschläge mit auf den Weg gaben. „Mit dem Abitur in der Tasche stehen euch viele Türen offen. Macht das für euch Beste daraus“, sagte Uta Stoll-Ludwig.