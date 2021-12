Sonja Bölling bleibt Vorsitzende

In ganz Deutschland ist am 26. September über einen neuen Bundestag abgestimmt worden, in Nordwalde konnten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen damals aber noch über die Besetzung eines weiteren Gremiums abstimmen: des Jugendparlaments (Jupa). 13 junge Nordwalderinnen und Nordwalder gehören dem neuen Jupa an. Bei der konstituierenden Sitzung vor einiger Zeit sind sie mit Mentor Klaus Grummel und Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink zusammengekommen. Auch Bürgermeisterin Sonja Schemmann erschien zu der Sitzung.

„Wir haben kurz darüber gesprochen, was das Jupa macht und das Leitungsgremium gewählt“, sagt Sonja Bölling, die alte und neue Vorsitzende des Jugendparlaments ist. Zur Stellvertreterin wurde Johanna Elshoff bestimmt. Als Beisitzerin und Beisitzer gehören dem Leitungsteam auch Stefanie Abeler und Carlo Weßeling an.

Workshop im Januar geplant

Wer das Jupa in den Sitzungen des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses vertritt, haben die Mitglieder ebenfalls entschieden: Sina Henrichmann und Katharina Abeler übernehmen diese Aufgabe. Wenn sie verhindert sind, stehen Marion Große-Lanwer und Marius Möllers als Vertreterin und Vertreter bereit. Verschiedene Teams, von der Gruppe, die sich um die jugendrelevanten Vorlagen kümmert, bis zum Social-Media-Team, hat das Jupa auch besetzt.

Welchen Themen und Arbeitsschwerpunkten sich das Jugendparlament in seiner zweijährigen Amtszeit widmet, soll wie immer bei einem Workshop besprochen und festgelegt werden, der für Januar geplant ist. „Wir müssen schauen, wie es mit Corona aussieht“, sagt Sonja Bölling mit Blick auf den Termin. „Digital ist das sehr schwierig, weil beim Workshop alle auch ins Gespräch kommen sollen.“

Zu den Projekten, die weitergeführt oder bei dem Zusammentreffen angestoßen werden könnten, zählt neben der Jugendrelevanz auch das Host-Town-Programm, falls die Gemeinde den Zuschlag erhält und im Vorfeld der Special Olympics 2023 eine Delegation in Nordwalde begrüßen kann. Die jungen Nordwalder wollen auch darüber sprechen, ob sie sich an einem kleinen Projekt vom Kreisjugendamt, „#partizipation.ins.rollen.bringen“, beteiligen möchten. „Wir sind angesprochen worden, ob wir da mitmachen wollen“, erklärt Sonja Bölling.

Ideen für neue Projekte

Darüber hinaus können noch weitere kleinere oder größere Vorhaben hinzukommen, die das Jugendparlament in den nächsten Monaten angehen möchte. In früheren Jahren hat das Gremium beispielsweise eine Index-Fahrt angeboten. Und zur Eröffnung des vom Jupa neugestalteten Bolzplatzes gab es ein Turnier. Ideen für neue Projekte können dann bei dem Workshop ausgetauscht werden.

Die 13 Mitglieder des Nordwalder Jugendparlaments sind: Katharina Abeler, Stefanie Abeler, Sonja Bölling, Christian Brüggemann, Johanna Elshoff, Marion Große-Lanwer, Sina Henrichmann, Theo Hols, Linus Lülf, Celina Möller, Marius Möllers, Lutz Rabing und Carlo Weßeling.