Soweit die Füße tragen

Nordwalde

Die Klimapilger haben ihren Weg nach Glasgow fortgesetzt. Fast die Hälfte der rund 1500 Kilometer langen Strecke haben sie bereits zurückgelegt. Am Montagmorgen die Gruppe von der Pfarrkirche St. Dionysius aus in Richtung Norden. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Heidestein in der Feldbauerschaft geht es weiter durch die Bauerschaft Scheddebrock zum Nabu-Lehm­dorf in der Bauerschaft Ostendorf.

Von Matthias Lehmkuhl