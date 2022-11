Springen, klettern und balancieren

Die Turnhalle der Gangolfschule hat sich wieder in einen Indoor-Spielplatz verwandelt: Die neue Sporteln-Saison ist gestartet. Wenn es bei Herbstwetter draußen nicht mehr so viel Spaß macht, bekommen die Kinder eine Gelegenheit, sich dennoch zu bewegen. Die nächsten Termine stehen bald an.

Die Sporteln-Saison hat begonnen. Das spielerische Sporterlebnis kommt bei Mädchen und Jungen immer gut an.

Endlich war es wieder soweit. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause tönten am Sonntagnachmittag aus der Gangolfhalle wieder fröhliche Stimmen und Sportgeräusche. Die Turnabteilung des SC Nordwalde bietet in Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten erneut das Sporteln-Erlebnis für Mädchen und Jungen an.

„Für Groß und Klein, mit Spaß hinein“, lautet das Motto. Unter Aufsicht ausgebildeter Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie Gruppenhelferinnen und Gruppenhelfer stehen Geräte zum Klettern, Springen, Balancieren, Schwingen und Rollen bereit. Jede Menge Gelegenheit, die eigene Motorik zu testen oder sich einfach mal auszutoben.

Ein Indoor-Spielplatz

Seit 2005 gibt es diese Sporterlebnisse, auch diesmal waren inklusive Eltern oder Großeltern rund 130 Teilnehmende vor Ort und nutzten das Angebot. „Bei Herbstwetter bekommen die Kinder bei uns eine Gelegenheit, sich zu bewegen“, sagt Dagmar Lenters von der Kinderturnabteilung des SCN. „Wir bekamen im Vorfeld schon viele Anfragen, wann es endlich wieder losgehen kann.“ Jetzt wird durchgestartet.

„Das ist sozusagen unser Indoor-Spielplatz“, sagt Lenters. „Jedes Mal bauen wir andere Stationen auf.“ Was besonders gut ankommt, ist das Trampolin für Kinder im Grundschulalter. Die Mädchen und Jungen springen dabei auf einen „Fünferkasten“. Ältere versuchen auch schon mal, über den Kasten hinweg zu springen. „Kommt immer supergut an.“

Der SCN hat auch eine eigene Turnhalle, in der das Sporteln bereits mehrfach veranstaltet wurde. „Doch dann wurde die Nachfrage dermaßen groß, dass wir in die Gangolfhalle wechseln mussten“, erklärt Lenters. Überhaupt war die Resonanz auf das Angebot von Anfang an sehr positiv. „Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel kommen gern mit den Kindern hierher, sie nehmen die Möglichkeit liebend gern an“, betont die Ansprechpartnerin für den Bereich Kinderturnen. Bei zwei von insgesamt sechs Terminen pro Saison sind DRK- und Awo-Kindergarten mit dabei. Im Februar, zum Abschluss der Sporteln-Saison, gibt´s bei einer Verlosung immer etwas zu gewinnen.

Letzter Termin im Februar

Weitere Turnerlebnis-Stunden gibt es jeweils von 15 bis 17 Uhr an den Sonntagen des 27. November, 18. Dezember, 8. und 22. Januar und am 5. Februar 2023. Eintrittspreise für SCN-Mitglieder: Kinder 50 Cent, Erwachsene 1 Euro, Familie maximal 2 Euro. Für Nichtmitglieder: Kinder zahlen 1 Euro, Erwachsene 1,50 Euro und Familien maximal 3 Euro.