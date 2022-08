St. Dionysius setzt zwei Zeichen

Ab sofort wird der Kirchturm der St.-Dionysius-Pfarrkirche nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr angestrahlt. „Wir haben bisher nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Beleuchtung als Zeichen und Mahnung immer mittwochs ausgeschaltet“, erläutert Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup. Aber auch die Kirchengemeinde sei von der Energie abhängig und von deren Krise betroffen.

Solidarität

„Wir müssen natürlich auch als Pfarrei schauen, wie wir im kommenden Herbst verantwortungsbewusst mit den Ressourcen und den gestiegenen Energiekosten umgehen“, so der Seelsorger weiter und ergänzt: Allerdings sei es der Pfarrgemeinde auch wichtig, weiterhin ihre Solidarität für die Menschen in der Welt zu zeigen, die die aktuell Dunkelheit erfahren. Denn die zu erwartenden Einsparungen durch die Beendigung der Kirchturmbeleuchtung seien nicht so wahnsinnig hoch. „Auch wenn wir bei den kleinen Dingen sparen, setzen wir damit ein Zeichen“, meint Lisa Lenfort vom Kirchenvorstand.

Heiligabend

Die Notbeleuchtung an den Stufen bleibt bestehen. „Das Ende der Kirchturmbeleuchtung ist zeitlich nicht begrenzt“, verdeutlicht der Pfarrer, sagt aber auch, dass eventuell an wichtigen Feiertagen wie Heiligabend eventuell eine Ausnahme gemacht werden könnte.

Heizung

Aber nicht nur bei der Kirchturmbeleuchtung will die Pfarrgemeinde sparen. Wenn die Heizperiode startet, wird die mit Gas befeuerte Heizung in der Pfarrkirche heruntergedreht. Und zwar von bisher 15 auf konstant zwölf Grad Celsius – also auch während der Gottesdienste. „Wenn wir gar nicht mehr heizen, wird es in der Kirche unerträglich kalt. Außerdem haben wir die mit viel Holz versehene Orgel und die Kirchenbänke, die große Kälte nicht verkraften. Darüber hinaus produzieren große Temperaturschwankungen Schimmel“, weiß der Pfarrer und überlegt, ob die Pfarrgemeinde Decken für die Gottesdienstbesuchenden zur Verfügung stellt. „Eventuell entfällt jetzt bei den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern wegen der fehlenden Temperaturschwankungen das Gefühl, dass in der Kirche ein Durchzug herrscht“, hat Nordwaldes Pfarrer sich informiert.

Gaskosten

Die anderen Einrichtungen wie beispielsweise die Bücherei oder Kindergärten sind davon ausgenommen. Vor zwei Jahren musste die Pfarrgemeinde 11 000 Euro für ihren Gasverbrauch in ihren Liegenschaften bezahlen. Pfarrer Ulrich Schulze Eistrup prognostiziert abschließend: „Mit den ganzen Verteuerungen müssen wir davon ausgehen, dass die Kosten für den Betrieb der Heizungen sich um mehr als das Doppelte erhöhen werden.“