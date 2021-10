Ständig in Bewegung

An der Gangolfschule bewegt sich was: Die Grundschule ist als „SchuB“-Schule zertifiziert worden. „SchuB“ steht für „Schule und Bewegung“ und ist ein Projekt des Ausschusses für den Schulsport. Landrat Dr. Martin Sommer sagte: „Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Kinder sich regelmäßig bewegen.“

Während der Corona-Pandemie ist die Situation nicht besser geworden, im Gegenteil: Weil Sportunterricht wegen geschlossener Schulen nicht stattfand, Spielen mit Freundinnen und Freunden kaum möglich war und auch kein Training in Sportvereinen angeboten werden konnte, fehlte es vielen Kindern während des Lockdowns an Bewegung. Die Gangolfschule will gegensteuern – mit einem Projekt, das sie bereits vor Monaten angestoßen hat.