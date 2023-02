Startkapital für neues Fahrzeug

Heinz Isermann (2.v.l.) und Helmut Schoo vom Kegelclub „Nachteulen“ übergaben eine Spende in Höhe von 2800 Euro an Bürgermeisterin Sonja Schemmann und Integrationskraft Simone Schulz. Das Geld soll in den Kauf eines neuen Fahrzeugs gesteckt werden, nachdem das alte den Geist aufgegeben hat.

Unauffällig war Simone Schulz in Nordwalde in letzter Zeit nicht unterwegs – und das war auch gut so. „Der Vorteil der Optik war, dass immer gesehen wurde, wo ich überall rumgefahren bin“, sagte die Integrationshelferin der Gemeinde Nordwalde. Dass sie oder vielmehr ihr Fahrzeug nicht so leicht zu übersehen war, lag an einem ausrangierter Sprinter der Nordwalder Feuerwehr in rot und gelb, den Schulz übernommen hatte. Den parkte sie vor Unterkünften, wenn sie dort zu Besuch war. Mit dem Wagen beförderte sie aber auch das Gepäck der Geflüchteten, wenn diese erstmals in Nordwalde ankamen.

Das Problem: Das Fahrzeug hat nach der langen Einsatzzeit erst bei der Feuerwehr und schließlich in der Flüchtlingshilfe den Geist aufgegeben. Die Gemeinde hat es mit Reparieren versucht, aber ohne Erfolg. Deshalb steht fest: Es muss ein neues Fahrzeug her. Da kommt der Kegelclub „Nachteulen“ ins Spiel, der sich seit fast einem Jahr in der Ukrainehilfe engagiert. Die Kegelbrüder Helmut Schoo und Heinz Isermann überreichten Bürgermeisterin Sonja Schemmann und Simone Schulz jetzt eine Spende in Höhe von 2800 Euro.

Vielfältiger Einsatz

Diese ist als Anfangsfinanzierung für ein neues Fahrzeug gedacht. Die Kegelbrüder würden darüber hinaus auch mithelfen, einen Wagen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Sie könnten sich einen Neunsitzer vorstellen, bei dem man die Sitze ausbauen kann. Und die Kegelbrüder starten noch mal einen Spendenaufruf an die Nordwalderinnen und Nordwalder, sagte Helmut Schoo: „Dass es nicht bei den 2800 Euro bleibt, sondern wir noch einen guten Schuss dazugeben können.“

Der Kegelclub „Nachteulen“ hat sich im vergangenen Jahr bereits stark für Geflüchtete aus der Ukraine engagiert. Die Kegelbrüder haben zunächst Geld und Sachspenden gesammelt, sind sogar selbst nach Polen gefahren, um die Hilfsgüter abzuliefern und haben auf dem Rückweg Ukrainerinnen und Ukrainer mitgenommen. Im Scheddebrock haben die „Nachteulen“ das Außengelände der Gemeinschaftsunterkunft neu gestaltet sowie dort ebenso wie an der Gildestraße die Geflüchteten mit WLAN ausgestattet.

„ »Die Flexibilität kommt allen zugute.« “ Simone Schulz

Das alles wäre aber ohne die vielen Spenden nicht möglich gewesen, dafür sind die Kegelbrüder sehr dankbar, betonte Helmut Schoo. Erst letztens habe eine Person mehr oder weniger aus dem Nichts einen größeren Geldbetrag überwiesen. Das Spendenkonto Ukrainehilfe ist weiterhin geöffnet. Die Kegelbrüder wollen auch einem „unerschrockenen Flüchtlingshelfer“, wie Schoo ihn nannte, Spenden überreichen, den sie bei ihrer Fahrt nach Polen kennengelernt haben.

Die Gemeinde Nordwalde muss sich darauf einstellen, dass ihr in nächster Zeit weitere Flüchtlinge zugewiesen werden. Wann diese genau eintreffen, erfahren die Verantwortlichen meist recht kurzfristig. Die Mitarbeitenden des Bauhofs können nicht immer schnell aushelfen. Deshalb wäre es für Simone Schulz sinnvoll, wenn ihr bald wieder ein größerer Wagen zur Verfügung stehen würde. Darüber hinaus sucht sie die Unterkünfte regelmäßig auf oder eilt zur Hilfe, wenn jemand in Not ist. Dafür ist das Auto wichtig, sagte Schulz: „Die Flexibilität kommt allen zugute.“

Unbekannte Kegelkultur

Ein Programm für dieses Jahr hat die Integrationshelferin bereits erstellt. Kegeln ist dabei enthalten: „Da sind die Geflüchteten ganz scharf drauf“, erzählte Schulz. „Diese Kegelkultur kennen sie nicht so.“ Ein Ehrenamtlicher ist zudem Rettungssanitäter bei der DLRG, mit ihm gemeinsam soll es zum Schwimmen gehen. Und dann soll es Ausflüge geben. nicht zuletzt im Sinne der tiergestützten Sozialarbeit. Dafür wäre ein Auto ebenfalls gut. Diese Ablenkung durch Aktionen oder Ausflüge können die Geflüchteten gut gebrauchen. „Daheim denken sie sonst von morgens bis abends nur an den Krieg“, sagte Schulz.

Spenden können auf das Spendenkonto Ukrainehilfe überwiesen werden: DE43 4035 1060 0074 8038 34.