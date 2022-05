Stefan Gelker führt Bürgerschützen an

Wurden in den Vorstand der Bürgerschützen gewählt (v.l.): Niklas Hünteler (Fahnenträger), Andre Franke (zweiter Kassierer), Dirk Schmitz (Beisitzer), Christian Schmitz (Oberst), Stefan Gelker (erster Vorsitzender), Martin Lorenczyk (Vereinigten-Vertreter) und Torsten Feldmann (Schriftführer).

Viel zu besprechen hatten die Nordwalder Bürgerschützen, die zu ihrer ersten Jahreshauptversammlung nach zwei Jahren Pause im Vereinslokal „Kiek in“ zusammenkamen. Insbesondere die Planungen für das gemeinsame Dorfschützenfest mit der St.-Dionysius-Bruderschaft der Männer und dem Frauenschützenverein lag im Fokus, schreiben die Bürgerschützen in einer Pressemitteilung.

Der Vorstand berichtete, dass die bisherigen Absprachen unter den Vereinen sehr gut laufen und man sich schon gut vorbereitet fühlt. Die größte Veränderung für die Mitglieder ist sicherlich der Termin. Sonst fand das Bürgerschützenfest am Wochenende des dritten Sonntags im August statt. Das gemeinsame Fest wird in diesem Jahr vom 1. bis 4. Juli veranstaltet. Es wird ein König unter den drei Vereinen ermittelt, dessen Verein übernimmt dann auch für die restlichen Festtage das Kommando. „Es herrscht eine große Spannung aber auch Vorfreude auf das jetzt bald stattfindende Schützenfest“, so die Bürgerschützen.

Stefan Gelker wird Vorsitzender

Auch Vorstandswahlen standen auf dem Programm, dabei wurde ein erster Vorsitzender gesucht. Stefan Gelker stellte sich dafür zur Verfügung und wurde durch die Mitglieder bestätigt. Ebenfalls wurde für Frank Schmitz ein Nachfolger gesucht, der nach mehrjähriger Vorstandsarbeit seinen Posten als Beisitzer aufgab. Dirk Schmitz wurde für ihn neu in den Vorstand gewählt. Zudem stellten sich folgende Personen zur Wiederwahl, die auch von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt wurden: Andre Franke (zweiter Kassierer), Torsten Feldmann (Schriftführer), Christian Schmitz (Oberst), Niklas Hünteler (Fahnenträger) und Martin Lorenczyk (Vereinigten-Vertreter).