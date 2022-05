Strom vom eigenen Dach

Eine möglichst unabhängige Energieversorgung, die Klimakrise – es gibt gute Gründe, sich mit erneuerbaren Energien zu beschäftigen. Nicht erst seitdem die Energiekosten in Folge des Ukraine-Kriegs gestiegen sind, aber vermutlich auch deswegen interessieren sich einige Nordwalderinnen und Nordwalder stärker für das Thema, vor allem für Photovoltaikanlagen. „Nicht jeden Tag, aber stetig kommen die Rückfragen“, sagt Klimaschutzmanagerin Vera Edeling. Ihre Prognose, was die Anzahl der PV-Anlagen in Nordwalde in Zukunft angeht: „Ich gehe davon aus, dass es deutlich mehr werden.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch