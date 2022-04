Tempo 30 im Ortskern kommt

Ihre Geschwindigkeit müssen Autofahrerinnen und Autofahrer im Ortskern künftig reduzieren. Denn auf der Bahnhofstraße und der Welle zwischen der Einmündung der Altenberger Straße und dem Minikreisel an der Grevener Straße gilt künftig Tempo 30. Das teilte Bürgermeisterin Sonja Schemmann in der Ratssitzung am Dienstagabend mit.

Die Grünen hatten das Thema in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses angesprochen, Schemmann hatte eine Prüfung der Möglichkeiten zugesagt. Die Gemeinde hat sich bereits mit der Bezirksregierung und der Verkehrsbehörde abgestimmt. Eine zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzung aufgrund der Baustellen im Ortskern ist demnach möglich. Solange die Baustellen bestehen, dürfen Autofahrer mit maximal 30 km/h über den Abschnitt der Bahnhofstraße und der Welle fahren. Die Fördergelder für den geplanten Rückbau der Straße werden dadurch nicht gefährdet.

Die notwendigen Straßenschilder hat die Gemeinde bestellt. Die Lieferzeit schätzte Sonja Schemmann auf circa drei Wochen. „Wenn sie vorliegen, werden sie auch umgehend aufgestellt“, sagte die Bürgermeisterin.

Auf Dauer werden nicht nur neue Gebäude im Ortskern entstehen, sondern auch die Verkehrsplanung verändert. Wenn der Bau des Bürgerzentrums in den Endzügen ist, soll die Bahnhofstraße/Welle zurückgebaut werden. Die Verkehrsplanung in der Ortsmitte wird Thema in einer Sondersitzung des Planungsausschusses sein, die für den 3. Mai (Dienstag) angesetzt ist, kündigte Sonja Schemmann an.