Trecker im Suttorf umgekippt

Die Feuerwehr Nordwalde wurde am Donnerstag um 9.04 Uhr zu einem Unfall in den Suttorf alarmiert. Dort trafen die Brandschützer ein auf der Seite liegenden Trecker vor, schreibt die Feuerwehr in ihrer Pressenotiz. Das angehängte Güllefass blieb stehen. Der Fahrer des Treckers hatte das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen und wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte sicherten den Trecker. Sie streuten anschließend ausgelaufenen Diesel mit Bindemittel ab und nahmen den Kraftstoff auf. Weiterhin wurde die Untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle angefordert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften eineinhalb Stunden im Einsatz.