Über Glaubensfragen austauschen

Am Bispinghof starten die Spaziergänge, wenn die evangelische Kirchengemeinde in Nordwalde ihr „Walk and Talk“-Format veranstaltet.

Es ist ein besonderes Angebot in einer besonderen Zeit: Am morgigen Aschermittwoch bricht in der evangelischen Kirche die Passionszeit an. Bundesweit gibt es dann wieder die Fastenaktion unter dem Motto „7 Wochen ohne“, in diesem Jahr lautet der Zusatz „Stillstand“. Passend dazu hat sich die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge ein Angebot überlegt: „Walk and Talk“ hat sie das Ganze genannt, übersetzt „Spaziergang und Gespräch“.

„Die Idee ist, Menschen zusammenzubringen und dabei über Glaubensfragen zu sprechen“, erklärt Pfarrerin Janine Hühne. Es sei eine Form von Glaubensaustausch jenseits von klassischen Gottesdiensten. Als Stichworte zu dem Format hat die Kirchengemeinde „Input“, „Miteinander austauschen“, „Sich bewegen“ und „Beten“ gewählt. „Jedes Mal wird man drei Fragen mitbekommen und kann die mit anderen besprechen“, sagt Hühne.

Jede Woche ein neues Motto

Jede Woche abwechselnd wird in Nordwalde und in Altenberge zu den Spaziergängen aufgebrochen. Der Auftakt findet am kommenden Montag (7. März) in Nordwalde statt. Jeder Spaziergang steht unter einem Motto. Bis zum 18. April wird die Aktion an insgesamt sieben Montagen angeboten. Am besten sei es, jedes Mal dabei zu sein, so die Kirchengemeinde. Es sei aber auch möglich, an einzelnen Terminen teilzunehmen.

Die Aktion richtet sich an alle, unabhängig von Glaube oder Konfession. Allerdings sollten die Teilnehmenden bereit sein, sich auf Glaubensthemen einzulassen und miteinander zu sprechen. Los geht es immer um 19 Uhr und zwar bei jedem Wetter. In Nordwalde wird am Bispinghof und in Altenberge am Gooiker Platz gestartet. Wer teilnehmen möchte, sollte es schaffen, circa 45 Minuten am Stück zu laufen. Insgesamt dauert „Walk and Talk“ jeweils etwa eine Stunde.

Die Termine: 7. März: „Mein Ziel“ in Nordwalde; 14. März: „Loslegen“ in Altenberge; 21. März: „Dranbleiben“ in Nordwalde; 28. März: „Freuen“ in Altenberge; 4. April: „Knoten lösen“ in Nordwalde; 11. April: „Stille“ in Altenberge; 18. April (Ostermontag): „Neu vertrauen“ in Nordwalde.