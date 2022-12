Über Klimaschutz aufklären

Wissen rund um das Klima und dessen Schutz bekommen die Schülerinnen und Schüler der Nordwalder Kardinal-von-Galen-Gesamtschule jetzt in einer Ausstellung mit dem Titel „Ohne Eis kein Eisbär“ vermittelt. Dass die Leinwände in der Schule zu sehen sind, ist Teil der Kooperation mit dem Kulturforum Steinfurt zur Nachhaltigkeit.

Ausstellung in der KvG-Gesamtschule in Kooperation mit dem Kulturforum

Was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt? Warum geht es den Korallen so schlecht? Und was ist eigentlich der Treibhauseffekt? Antworten auf diese Fragen sind jetzt in der Nordwalder Kardinal-von-Galen-Gesamtschule zu finden. Dort hängt eine Ausstellung mit dem Titel „Ohne Eis kein Eisbär“, an der eine dritte Klasse der Willibrordschule aus Burgsteinfurt mitgewirkt hat und die zuvor schon in der Horstmarer Astrid-Lindgren-Schule zu sehen war.