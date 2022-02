Überraschung kommt gut an

Manche Kinder spähten schon durch die Fenster auf den Schulhof, wo der mit Luftballons geschmückte Bulli vorgefahren war, andere widmeten sich am Freitagmorgen noch ihrer klasseninternen Karnevalsfeier – wenig später waren dann aber alle Schülerinnen und Schüler der Gangolfschule draußen. Denn der Förderverein hatte sich eine Karnevalsüberraschung für die Mädchen und Jungen ebenso wie die Lehrerinnen überlegt.

Die Vorstandsmitglieder Maike Krüger, Sandra Horstmann, Tanja Maier, Birgit Hafner und Maren Bals liefen verkleidet und mit Konfettikanonen ausgestattet von Klasse zu Klasse. Nachdem die bunten Schnipsel auf die Schüler niedergerieselt waren, riefen die Frauen die Kinder dazu auf, mit einer Polonaise auf den Schulhof zu kommen. Dort warteten nicht nur eine Musikanlage mit typischer Karnevalsmusik, sondern auch „Amerikaner“ auf die vielen kleinen Prinzessinnen, Astronauten, Clowns, Sportler, Polizistinnen und Micky Mäuse. Der Förderverein teilte auch Boxen voller Süßigkeiten an die Klassen aus.

Eigentlich hatte der Vorstand die Karnevalsaktion schon im vergangenen Jahr geplant. Corona verhinderte damals die Umsetzung. Am Freitag konnten die Schüler zwar nicht alle zusammen in einem Raum feiern, aber immerhin in den einzelnen Klassen. Draußen durften sich die Mädchen und Jungen dann zumindest kurz alle versammeln. Das Wetter spielte auch mit. Von Regen war zu der Zeit nichts zu sehen. „Eine gelungene Überraschung“, war Fördervereins-Vorsitzende Maren Bals zufrieden.

Bevor der Bulli auf den Schulhof gerollt war und die Schüler aus den Klassen geholt wurden, hatten sie von der Aktion nichts gewusst, sagte Isabel Große Böckmann, die Klassenlehrerin der 2a. Die Kinder waren aufgerufen, am Freitag verkleidet in die Schule zu kommen. Morgens hatten sie in den Klassen zunächst gefrühstückt, bevor dann verschiedene Spiele gemacht, Musik gehört oder gebastelt wurde. Die Klassenräume waren passend zu Karneval geschmückt. Die Vorfreude auf diesen Tag war den Schülern anzumerken, sagte Große Böckmann: „Sie waren die ganze Woche schon total aufgeregt. Letztes Jahr haben wir ja nicht feiern können. Deshalb war das für viele der erste Karneval in der Schule.“