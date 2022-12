Übergangssitz: Verwaltung zieht um

Großkampftag der Gemeindeverwaltung Nordwalde: Am gestrigen Montag sind die 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bispinghof 44 und 48 in die 200 Meter entfernte ehemalige Ev. Jugendbildungsstätte (Jubi) am Bispinghof 15 umgezogen. Rund eineinhalb Jahre lang wird sich dort nun der Übergangssitz der Gemeindeverwaltung befinden. Denn, wenn der Baufortschritt für das neue Bürgerzentrum an der Bahnhofstraße wie geplant verläuft, steht im Laufe des Jahres 2024 der dritte Umzug an.

