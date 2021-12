Videoanlagen für die Grundschulen

Sowohl an der Gangolfschule als auch an der Wichernschule sollen analog zur Gesamtschule Videoüberwachungsanlage installiert werden. Das hatte die CDU beantragt.

Zwei Fraktionen stimmten für den Haushalt für 2022, drei dagegen: Weil es sich bei den zwei Fraktionen aber um die CDU und die FDP handelte, reichten die Stimmen aus, um den Etat in der Ratssitzung am Dienstagabend zu verabschieden. Bei Grünen, SPD und UWG waren die Kosten für das neue Bürgerzentrum ein entscheidender Beweggrund für die Ablehnung des Haushalts. Denn ansonsten gebe es auch viele positive Punkte, so sahen es Grüne und SPD, oder zumindest manche positive Punkte, so sah es die UWG.