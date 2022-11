Viel zu tun in kurzer Zeit

Vorbereitungen für den Umzug in die ehemalige Jubi laufen

Nordwalde

Die ersten Geflüchteten sind bereits in der ehemaligen Jugendbildungsstätte eingezogen, in wenigen Wochen will die Verwaltung ihre Büros dort bezogen haben. Dafür bereitet die Gemeinde derzeit alles vor. Ein Thema ist dabei auch der Brandschutz.

Von Vera Szybalskiund