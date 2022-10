Viele Moneten für das Ehrenamt

In Zeiten immer weiter steigender Baukosten sind Fördergelder für Baumaßnahmen ehrenamtlich tätiger Vereine immer willkommen. Am Donnerstag erhielten die Bürgerstiftung Bispinghof und der Heimatverein Nordwalde jeweils einen Betrag in Höhe von 100. 000 Euro von der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Das Geld wird in die geplante Sanierung des denkmalgeschützten Torhauses und der Torbrücke am Bispinghof und in die bereits laufende energetische und technische Ertüchtigung des neuen Heimathauses am Sieverts Kamp gesteckt.

