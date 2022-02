Viele Plätze sind schon vergeben

Radstation am Bahnhof

Die Radstation am Bahnhof wird derzeit errichtet. Wenn sie fertig ist, finden dort 80 Fahrräder Platz. Einige Nordwalderinnen und Nordwalder haben sich dafür bereits angemeldet: Zu 70 Prozent ist die Radstation schon belegt.

Seit November vergangenen Jahres wird die neue Radstation am Nordwalder Bahnhof gebaut. Bereits jetzt sind schon 70 Prozent der am Ende zur Verfügung stehenden 80 Einstellplätze vergeben. All diejenigen, die sich seit Bekanntwerden der Realisierung bei der Gemeinde Nordwalde für einen „Parkplatz“ ihres Zweirades beworben haben, seien berücksichtigt worden.

„Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass alle Stellplätze vor der Fertigstellung vergeben worden wären. Wahrscheinlich hängt es mit den gestiegenen Homeoffice-Arbeitsplätzen während der Pandemie zusammen“, meint Uwe Schmitz von der Gemeindeverwaltung und ergänzt:

„Das Projekt zur Einhausung der Radstation am Bahnhof wird durch die bauausführende Firma fortgesetzt. In den nächsten Wochen werden alle Interessenten nähere Informationen, Anmeldevordrucke und Nutzungsbedingungen von der Gemeinde erhalten.“ In der Radstation werden die technischen Voraussetzungen getroffen, um später bei Bedarf Ladestationen für E-Bikes einbauen zu können.

Vor mehr als drei Jahren hatte der Gemeinderat den Bau der Radstation auf den Weg gebracht. Bis aber tatsächlich die Bauarbeiter vor etwa einem Vierteljahr anrücken konnten, mussten einige Unwägbarkeiten aus dem Weg geräumt werden (wir berichteten).

Wer einen Einstellplatz in der Radstation buchen möchte, kann sich weiterhin bei der Gemeindeverwaltung bei Nermina Liedmann unter Telefon 0 25 73/929-124 oder per E-Mail an liedmann@nordwalde.de melden.