Vielfältige Projektwoche

Die Themen reichten von Instrumentenbasteln über Gedenkstättenarbeit bis zum Klimaschutz: An der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule stand die Projektwoche an. Die Ergebnisse können auch am Tag der offenen Tür angesehen werden.

Kein gewöhnlicher Unterricht, sondern Projektarbeit widmeten sich in dieser Woche die Schülerinnen und Schüler der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule. Ob Kunst im fünften Jahrgang, das Fair-Mobil bei den Siebenern oder Klimaschutz in der Oberstufe – alle beschäftigten sich mit unterschiedlichen Themen in der Projektwoche. Die Schülervertretung (SV) hatte sich auch etwas überlegt: Sie gestaltete eine Wand in der alten Aula neu. Dort ist nun in großen Buchstaben das Wort „Vielfalt“ zu lesen.

Anlass war, dass in der Sekundarstufe eins durchaus Mal unbewusst mit dem Thema Rassismus umgegangen wird. Um ein Statement gegen Rassismus, aber auch gegen Homofeindlichkeit und andere Formen der Diskriminierung zu setzen, haben die Schüler aus der SV die Schule ein Stück bunter gemacht. Gezeigt werden soll, dass Vielfalt und Anderssein etwas Schönes sind. Die Buchstaben sind nicht alle ausgemalt, platziert werden sollen dort Post-its mit Sprüchen. Die Schüler sollen angeregt werden, sich intensiver mit den Themen auseinanderzusetzen.

Modell gebaut

Im zehnten Jahrgang gab es in der Projektwoche drei Schwerpunkte: die Tage der religiösen Orientierung in der Jugendburg Gemen, Gedenkstättenarbeit in Esterwegen und Persönlichkeitsentwicklung unter dem Motto „Compassion“ mit verschiedenen Tagespraktika. Fritz, Max und Ole aus der 10.2 beziehungsweise 10.4 haben nach dem Besuch der Gedenkstätte in Esterwegen ein Modell davon gebaut. Zusätzlich haben sie Audiodateien eingesprochen. Sie haben beispielsweise erklärt, wie das Konzentrationslager aufgebaut war und welche Maße die einzelnen Gebäude hatten. Mit dem Smartphone kann ein QR-Code gescannt werden und schon lässt sich die Audiodatei hören.

Andere Zehner haben nach dem Besuch der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen Comics angefertigt. In dem ehemaligen Arbeitslager haben sie Einzelschicksale recherchiert, die sie dann grafisch umgesetzt haben. Die Comics sollen nicht nur für Menschen zugänglicher sein, die besser durch Bilder lernen, sondern durch die Comics können auch Emotionen besser dargestellt werden.

In der Oberstufe gab es ebenfalls mehrere Projekte: Das Oberstufenhaus wurde gestaltet, Software- sowie Deutsch-Projekte absolviert und Schüler haben sich den Klimaschutz in Nordwalde näher angeguckt. Sie widmeten sich beispielsweise dem Auenpark, Windparks und Regenrückhaltebecken. Durchaus kritisch betrachteten sie die Anschaffung von Elektrofahrzeugen.

Sinne testen

Mit dem Thema „Handys in der einen Welt“ beschäftigten sich die Achter. Sie begutachteten den Zyklus eines Smartphones, wie diese produziert und welche Rohstoffe verwendet werden. Das neu erworbene Wissen setzten die Schüler dann zum Beispiel in Plakate, aber auch in ein Quiz um. Die Jugendlichen bauten auch Handys auseinander und bastelten Boxen, mit denen in den nächsten Wochen alte Smartphones gesammelt werden sollen.

Im sechsten Jahrgang testeten die Schüler ihre Sinne: Mal sollten sie mit verbundenen Augen Gerüche erkennen, mal lernten sie, wie Schall erzeugt wird, mal spielten sie mit verbundenen Augen Fußball. Die 5.4 bastelte Musikinstrumente – aus Luftballons, Backpapier, Reis, Blumentöpfen und Co. entstanden Trommeln, Rasseln und Panflöten. Die Ergebnisse der Projektwoche können auch beim Tag der offenen Tür am Samstag (30. Oktober) von 10 bis 13 Uhr gesehen und getestet werden.