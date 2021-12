Vom Baum zur Krippe

In ihrem ersten Leben hatte die Buche einen Platz im „Tarzanwald“, in ihrem zweiten Leben steht sie im Garten des Eva-von-Tiele-Winckler-Hauses – allerdings in veränderter Form. Aus dem Baum ist eine Krippe geworden. Rund um das Gartenhaus stehen Maria und Josef mit Jesus in der Krippe, die Heiligen Drei Könige, Hirten und ein Engel. „Ich finde die so, wie sie sind, total schön“, sagt Heike Schulz, Leiterin des Eva-von-Tiele-Winckler-Hauses.

