Vom Wintergarten ins Schaufenster

Zur Malerei gebracht hat Robert Pähler ein Fernsehbeitrag: Dort hat er Bob Ross Ölbilder malen sehen. „Das hat mich inspiriert“, sagt der Nordwalder, der im Rentenalter erst so richtig mit dem Hobby begonnen hat. Während der Pandemie hatte er besonders viel Zeit dafür und das können nun auch alle sehen – in einer Schaufensterausstellung.

Bis zu seiner Rente hat Robert Pähler zwar gerne, aber nicht allzu viel gemalt. Klar, im Kunstunterricht. Zum Leidwesen seines Chefs hat er auch mal auf einem Brett rumgekritzelt. Doch so richtig mit dem Malen angefangen, das als Hobby für sich entdeckt, hat der 74-Jährige erst im Ruhestand. Seit 2007 also steht er gerne vor der Staffelei. Und seit dem Corona-Ausbruch erst recht. „In der Pandemie hatte ich so viel Zeit, dass ich ein paar Bilder mehr gemalt habe“, sagt Pähler. Und das können alle sehen.