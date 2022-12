Von Schülern für Schüler

Ein Tamponspender auf den Mädchentoiletten, ein neues grünes Klassenzimmer auf dem Schulhof, der Friedenslauf, um Geld zu sammeln für Geflüchtete und Menschen in Not – die Schülervertretung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule hat mit verschiedenen Projekten das Schulleben wieder in Schwung gebracht. Und die Schüler haben noch einiges vor.

Es ist auf den Mädchentoiletten zu sehen, an einer Wand in der Aula, beim Weihnachtsmarkt – die aktuelle Schülervertretung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule hinterlässt Spuren. Mit verschiedenen Projekten haben die engagierten Schülerinnen und Schüler der sogenannten Kern-SV mit Emmi Larssen aus dem elften Jahrgang und Zehntklässler Tim Möllers an der Spitze zuletzt dafür gesorgt, das Schulleben nach dem Ende der strengen Corona-Einschränkungen wieder in Schwung zu bringen.