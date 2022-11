Vorlesestunde an ungewöhnlichen Orten

Es war eine besondere Stunde für die Schülerinnen und Schüler der Wichernschule: Am bundesweiten Vorlesetag schwärmten die Kinder aus den dritten und vierten Klassen aus und bekamen an ungewöhnlichen Orten Geschichten zu hören.

Ein Besuch bei der Polizei hat selten einen freudigen Anlass. Anders sah das am Freitagvormittag für einige Schülerinnen und Schüler der Wichernschule aus: Bezirksbeamter Michael Dirks las den Kindern in seiner Dienststelle in Nordwalde aus der Kinderbuchreihe um Kommissar Kugelblitz vor. Denn am Freitag war bundesweiter Vorlesetag. Nachdem die Wichernschule an diesem Tag in den vergangenen Jahren coronabedingt in der Schule geblieben war, konnten sich die Schüler des dritten und vierten Jahrgangs diesmal an ungewöhnlichen Orten vorlesen lassen.

Uwe Schmitz las im Gerätehaus zwei Feuerwehr-Geschichten, Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst hatte die Kinder in der Kirche versammelt und die stellvertretende Bürgermeisterin Mareike Wissing trug in der ehemaligen Jubi aus dem Bibi-Blocksberg-Buch „Der verhexte Bürgermeister“ vor. Auch der Speicher des Bis­pinghofes, die Sparkasse, die Kapelle des St.-Augustinus-Altenzentrums, die Bücherei, die Christuskirche, Buch & mehr, die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule sowie die Kitas Wemhoff und Wichernwald fungierten als Kulisse für die Vorlesestunde.

Michael Dirks las den Wichernschülern in seiner Dienststelle vor Foto: Vera Szybalski

Die Geschichte passte jeweils zum Ort, an dem vorgelesen wurde, und demonstrierte den Schülern: „Lebenslanges Lesen ist superwichtig und braucht man überall“, sagte Schulleiter Johannes Neumayer. Er hatte keine Probleme damit, Orte und Personen zu finden, die vorlesen: „Es sind ja alle offen in Nordwalde“, sagte Neumayer. „Es ist ja auch schön, dass wir jetzt wieder außerschulische Lernorte aufsuchen können.“ Und dann noch welche, die die Schüler sonst wahrscheinlich nicht so schnell zu sehen bekommen, wie den Tresorraum der Sparkasse oder eben die Dienststelle der Polizei.

Weil aber nicht für alle 240 Schüler verschiedene Orte ausgesucht werden konnten, die fußläufig in kurzer Zeit zu erreichen sind, bekamen die Kinder aus dem ersten und zweiten Jahrgang in der Schule aus Büchern vorgelesen. Alle Kinder durften vorab selbst die Geschichte oder den Ort wählen.

Nach der Vorlesezeit konnten die Schüler noch Fragen stellen. Michael Dirks sollte beispielsweise beantworten, welche Fälle er bearbeitet. Und Uwe Schmitz zeigte den Kindern, was sich alles so in einem Feuerwehrauto verbirgt. „Damit kann auch die Neugier für einen Beruf geweckt werden“, sagte Johannes Neumayer.