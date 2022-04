Wahlbüro hat geöffnet

Bei der Kommunalwahl in 2020 und der Bundestagswahl in 2021 gaben zahlreiche Nordwalderinnen und Nordwalder ihre Stimme per Briefwahl ab. Wer das bei der Landtagswahl auch machen möchte, kann nun dafür die Unter

In dreieinhalb Wochen wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Die Benachrichtigungen für die Landtagswahl am 15. Mai hat die Gemeinde Nordwalde versandt, seit dem gestrigen Dienstag ist auch das Wahlbüro geöffnet.

Bis zum kommenden Sonntag (24. April) sollten die Wahlbenachrichtigungskarten in jedem Haushalt angekommen sein, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Wer der Auffassung ist, wahlberechtigt zu sein, aber bis zu diesem Tag keine Post erhalten hat, soll sich an die Gemeindeverwaltung unter Telefon 0 25 73 / 92 91 34 wenden. Die Karte dient als Hinweis auf die Berechtigung zu wählen und ist am Wahltag im Wahllokal vorzulegen. Darüber hinaus gibt sie Auskunft, wann und in welchem Wahllokal die Wahlberechtigten wählen dürfen.

Wahlbüro befindet sich an der Bispingallee

Jede wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis der Gemeinde Nordwalde eingetragen ist, kann ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben, wenn sie einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins stellt. Das Briefwahlbüro der Gemeinde hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Das Wahlbüro befindet sich in Raum Nummer 24 in der Nebenstelle der Gemeindeverwaltung an der Bispingallee 48. Dort besteht die Möglichkeit, die Unterlagen sofort vor Ort auszufüllen oder auch mitzunehmen. Im Wartebereich müssen allerdings ein Mund-Nasen-Schutz getragen sowie die Hygieneregeln eingehalten werden, teilt die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung weiter mit.

Briefwahlunterlagen online beantragen

Wer für eine andere Person entsprechende Briefwahlunterlagen abholen möchte, muss durch eine schriftliche Vollmacht (diese ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckt) nachweisen, dass er hierzu berechtigt ist. Ein Onlineformular zur Beantragung der Briefwahlunterlagen ist auf der Homepage der Gemeinde (unter https://go.nordwalde.de/Landtagswahl2022) eingestellt worden.

Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 25. bis zum 29. April (Montag bis Freitag) während der Öffnungszeiten des Wahlbüros zur Einsicht aus. Bei Fragen gibt das Wahlamt gerne Auskunft: Susanne Bärwolf ist unter Telefon 0 25 73 / 92 91 34 oder per E-Mail an baerwolf@nordwalde.de zu erreichen.